Rektor på KU afviser frontalangreb på ytringsfriheden Rektor har svært ved at se, at ændring af en personalepolitisk retningslinje kan udgøre et frontalangreb på ytringsfriheden og forskningsfriheden.

»Det har intet med ytringsfrihed at gøre. Det har at gøre med, hvordan man skal omgås kolleger og studerende. Jeg har svært ved at forstå, hvordan man kommer fra det ene til det andet«.

Sådan det udmeldingen fra Henrik Wegener, der er rektor på Københavns Universitet. Udmeldingen er et svar på en bekymring, som tre af universitetets forskere og tillidsfolk i dag rejser. De mener, at akademiske frihed, ytringsfriheden og retssikkerheden er truet på Københavns Universitet.





Jeg spørger mig selv, om en ændring af en personalepolitisk retningslinje kan udgøre et frontalangreb på ytringsfriheden og forskningsfriheden. Henrik Wegener, rektor på KU

Årsagen er et adfærdskodeks med nogle reviderede retningslinjer, der har til formål at stoppe alvorlige krænkelser af blandt andet seksuel karakter.

Den enkeltes oplevelse

Det er selve formuleringen om, at det er »medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet«, som forskerne, der også er tillidsmænd, nu reagerer på. Dermed kan én enkelt person, der føler sig krænket, være nok.

Du forstår ikke bekymringen, men gør det indtryk, at tre medarbejdere siger, at den akademiske frihed, ytringsfriheden og retssikkerheden er truet på KU i forbindelse med nye de retningslinjer for krænkende adfærd?

»Det gør indtryk på mig, fordi det fuldstændigt fundamentalt for et universitet, at ytringsfriheden og forskningsfriheden er nærmest ukrænkelig«.

»Så når nogle siger, at den er truet, skal jeg om nogen spidse ører og spørge mig selv, om det nu virkelig kan være rigtigt, at vi af egen kraft har bragt os i en situation, hvor vi udfordrer vores forskningsfrihed og ytringsfrihed, som er kernen i vores integritet som universitet«.

Og har I så det?

»Jeg spørger mig selv, om en ændring af en personalepolitisk retningslinje kan udgøre et frontalangreb på ytringsfriheden og forskningsfriheden. Og det kan jeg ikke helt se, at den kan. Men hvis de tre tillidsfolk kan, så må der være noget, jeg ikke kan få øje på. Derfor er der brug for tale mere internt på universitetet om, hvad der er akademisk frihed, og hvad der er personalefrihed«, siger Henrik Wegener.

Meetoo spillede ind

Han tilføjer, at ændringen i adfærdskodekset kom til i et samarbejde mellem ledelse og det højeste niveau af tillidsrepræsentanter.

Han påpeger også, at ændringen kom til efter et hyrdebrev, som den tidligere uddannelsesminister Søren Pind (V) sendte ud til videregående uddannelsesinstitutioner i foråret på baggrund af Meetoo-kampagnen.

Her skrev ministeren til universitetet:

»Jeg mener, at det er vigtigt, at også de videregående uddannelsesinstitutioner tager skarpt afstand fra alle former for seksuel chikane og på anden vis krænkende opførsel, der måtte finde sted på institutionerne«.

Kræver akademisk formål

Hvor går grænsen for, hvad en underviser på KU må sige?

»Det er der ingen, der kan svare objektivt på, men hvis et eller andet har det erklærede formål at chikanere eller mobbe en anden medarbejder eller en studerende, og har det ikke et akademisk formål, så er grænsen overskredet«.

»Men hvis en underviser for eksempel viser modbydelige billeder af et folkemord, men mener, at det kan tjene til et fornuftigt pædagogisk læringsmæssigt formål, vil alt være i den skønneste orden. Også selv om nogle vil kunne følge sig krænket af det. I 99 ud af 100 tilfælde vil sagen stoppe der«.