Anden halvleg: Lad børn lege i trafikken

Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. (Fra ’Højt på træets grønne top’)

Rockwool Fonden har lige fundet ud af, at fædre inden for de sidste to årtier bruger dobbelt så meget tid sammen med deres børn. Det skulle de tage at holde op med.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her

Dels burde børn på 20 år kunne børste bisserne selv, dels er barndom noget, man bør have i fred. Se bare på mig.



Hvert år var vi fire uger på koloni ved Sjællands Odde med Centralmissionens Børnehave fra Nyboder uden et ord om gluten eller sukker, endsige om vi kunne finde på at savne vores forældre så meget, at de skulle komme med politieskorte.

Højfjeldssol og næseklemme

Man mente, at børn havde godt af frisk luft og sol – så godt, at vi også om vinteren inde i børnehaven smed tøjet og løb nøgne rundt om en højfjeldssol i den spidse lugt af ozon med sorte svejsebriller, som sad vippende på næseryggen.



På sommerlejren lærte jeg som femårig at køre på cykel, et projekt min far havde talt meget om, men det var jo før Rockwool Fonden, og dengang havde mænd mest travlt med at køre rundt og ryge cigaretter i biler uden sikkerhedsseler.

Min mor gav mig lov til at låne hendes cykel, da jeg kom hjem igen. Så jeg stod op i pedalerne og kunne lige kigge op over styret, mens jeg kørte tur på Store Kongensgade, der dengang ikke havde cykelsti, men kunne tilbyde et udfordrende læringsmiljø med dobbeltrettet trafik og sporvognsskinner.



Var det så børnemishandling? Nej.

Flodhest og robusthed

For de fire uger på landet var tid nok til at udvikle mit første parforhold med Susanne, der havde en mor, der tog på charterrejser til Mallorca og holdt teinten ved lige året rundt ligesom os i børnehaven, hvilket resulterede i ansigtshud som armhulen på en chokoladebrun flodhest. Men hendes datter var en steg.

At jeg selv måtte tiltvinge mig kompetencen til at cykle og dernæst brugsretten, udviklede en begærlighed, der sidder dybt i mig. Et nej gør mig bare endnu mere irriterende at høre på. Og jeg behøver ikke et dyrt kursus i resiliens, (konsulentdansk for robusthed) fordi min mobiltelefon løber tør for strøm.

Men det bedste ved en forhutlet barndom er, at det kan gå to veje. Fremad. Og opad.



Nu skulle man så tro, at jeg har videreført de hæderkronede principper på mine egne børn. Men nej. Jeg holdt barselsorlov, kørte rundt med dem i cykelvogn, indsmurt i ufattelige mængder af solcreme, pakket ind i Rockwool.

Deres største barndomstraume har nok været at skulle høre på mig, for erfaringer er jo som bekendt den eneste møntfod, alle vil af med, men som ingen vil tage imod. Måske et emne for de dér Rockwoolforskere til næste gang? Hvor lang tid bruger børn egentlig – slag på tasken – på at være sammen med deres forældre?