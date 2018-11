Kristian Jensen: Finansloven for 2019 er snart i hus Forhandlingerne om næste års finanslov trækker ud i år, men den er snart på plads, lover finansministeren.

Regeringen har set hele Dansk Folkepartis ønskeliste for næste års finanslov, og brikkerne begynder så småt at falde på plads.

Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V), der tirsdag siger, at finansloven snart er afklaret og i hus.

»Dansk Folkeparti har en fantastisk evne til altid lige at have en ekstra ting, de gerne vil have med. Men jeg tror, at vi nu har en meget god fornemmelse af, hvad det er for nogle ting, der skal med i aftalen«, siger Kristian Jensen.

»Vi er kommet et godt skridt nærmere, og vi synes, det har været et godt og konstruktivt møde«, siger han tirsdag.

Spørgsmål: Hvornår har du en finanslov i hus?

»Snart«.

Sidste år blev regeringen presset på tid, men efter et dramatisk forhandlingsforløb kom en finanslovsaftale i hus 8. december. Det var historisk sent.

Kristian Jensen meldte i sidste uge ud, at han ikke forventer, at vi i år skal bladre lige så langt frem i kalenderen, før der ligger en aftale klar.

Normalt bliver finansloven indgået i midten af november, og årets aftale fremlægges altså mindst et par uger senere end planlagt.

Venstre havde håbet på at have finansloven for næste år i hus inden partiets landsmøde, der fandt sted 17. og 18. november.

Ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, er de tilbageværende knaster, at pensionisterne skal have en bedre økonomi, og at flere flygtninge skal ud af landet.

Når de emner er faldet på plads, kan der præsenteres en aftale. Hvornår det bliver, tør Skaarup ikke spå om.

»Det kommer an på, i hvilket tempo de indrømmelser vi har brug for, kommer fra regeringen«, siger han.

Spørgsmål: Når du siger, at I kan lande en finanslovsaftale, når I er blevet enige om ældre og udlændinge, betyder det så, at I er enige på de resterende områder?

»Jamen det betyder, at vi i hvert fald har nærmet os en række af de ting, som har været på bordet om blandt andet kultur og en ny fængselsuddannelse i Vestdanmark«.

»Der er nogle ting, der begynder at ligne noget, men det er klart, at der er nogle hjørner, der stadig skal kigges på, når det gælder ældre, sundhed og et par af de andre områder«, siger Peter Skaarup.

Finansloven for 2019 skal være godkendt i Folketinget inden nytår.

ritzau