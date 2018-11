Rapport: Der vil være 867.258 indvandrere i Danmark i 2060 Omkring hver syvende i Danmark vil være en ikkevestlig indvandrer eller efterkommer i 2060, viser rapport.

I fremtiden vil endnu flere indbyggere i Danmark have udenlandsk baggrund.

I 2060 vil der være 867.258 ikkevestlige indvandrere eller efterkommere. Det viser en ny fremskrivning fra Danmarks Statistik. Tallet er i dag 493.468.

Det skriver Berlingske og Jyllands-Posten.

Ifølge fremskrivningen vil de ikkevestlige indvandrere og efterkommere i 2060 udgøre 13,1 procent af befolkningen mod 8,5 procent i dag.

Hos Venstre mener udlændingeordfører Mads Fuglede, at tallene understreger behovet for en stram kurs over for flygtninge.

»Det siger mig, at det er meget vigtigt, at vi får styr på vores asyltilstrømning til Danmark«.

»Det er mindre problematisk, når man har folk, der kommer og arbejder, end hvis der kommer nogen, der ikke er villige til at integrere sig og har nogle evner, der er svære at bruge på vores arbejdsmarked, siger han til Ritzau.

Ti år i træk er for meget

Samme toner lyder fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Han peger på, at der over de sidste ti år er udskrevet over 100.000 opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenføringer.

»Mange af dem har brug for de psykologer, der i forvejen ikke er for mange af, og der er tale om ufaglært arbejdskraft«.

»Det kan vi godt håndtere et år eller to, men nu har vi gjort det ti år i træk, og det er for meget«, siger han til Berlingske.

Regningen for velfærdssamfundet kræver mange i job

Det stigende antal ikkevestlige indvandrere kan risikere gå ud over den danske velfærd, hvis integrationen ikke bliver bedre. Det advarer flere forskere om over for Jyllands-Posten.

»Finansieringen af vores velfærdsstat bygger på, at en rigtig stor del af befolkningen er ude på arbejdsmarkedet«, siger Jan Rose Skaksen, der er forskningschef ved Rockwool Fonden.

»Hvis de ikke er det, bidrager de ikke, og nogle vil koste penge i form af overførselsindkomster«, siger han til Ritzau.

Lige nu er 55 procent af de mandlige ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse, mens tallet tilsvarende er 46 procent for kvinderne.

Til sammenligning er henholdsvis 77 procent og 74 procent etnisk danske mænd og kvinder i arbejde

Hos Dansk Industri peger underdirektør Steen Nielsen på, at der er et stort potentiale for at forbedre integrationen.

»Der skabes masser af nye job, og der er brug for folk. Så det er et rigtig godt tidspunkt at gøre noget for en bedre integration«, siger han til Jyllands-Posten.

ritzau