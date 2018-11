Kinesisk firma vil bygge tunnel mellem Danmark og Sverige

»Skrækscenariet er, at der er nogen, som køber dansk infrastruktur op med det formål at presse Danmark. Enten presse os til, at vi ikke må mene noget politisk, eller presse os til, at vi skal agere på en bestemt måde«, sagde finansminister Kristian Jensen til Politiken forleden.

Ministeriet har dog endnu ikke taget stilling til, om tunneller eller broer vil være en del af Danmarks kritiske infrastruktur, lyder det.

»Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til en konkret definition af begrebet ’kritisk infrastruktur’. Kritisk infrastruktur vil dog typisk bl.a. omfatte sektorer eller aktiver, som er centrale for opretholdelsen af samfundets fundamentale funktioner og regeringsførelse«, skriver ministeriet i en mail til Radio24syv.

Men en flere kilometer lang tunnel, der forbinder Danmark og Sverige, vil være en del af Danmarks kritiske infrastruktur, vurderer André Ken Jakobssen, postdoc. ved Center for Militære Studier.

Vi skal ikke have kineserne til at eje kritisk dansk infrastruktur Nick Hækkerup (S) , udenrigsrordfører

»Både EU og NATO arbejder pga. et forhøjet kriseberedskab på et militært shengen-samarbejde, hvor man ser på, hvilke veje og broer, der kan bruges til tanks. Det handler om at kunne reagere hurtigt, hvis der opstår en konflikt, og tunneller vil være del af de overvejelser«, siger han og påpeger, at Kina og Rusland har et »gryende militært samarbejde, som er svært at spå om«.

Og hvis der kommer en konflikt mellem Rusland og NATO, kan det få betydning, at det kinesiske styre har centrale informationer om tunnellen mellem Helsingør og Helsingborg, siger André Ken Jakobssen.

»I en krisesituation kunne man forestille sig, at der skulle flyttes tropper via denne her tunnel, og her kunne Rusland måske med hjælp fra Kina få adgang til plantegninger, informationer om strømforsyninger, og måske it-systemer, der kan styre brandslukning eller oversvømmelsesbeskyttelse. Det er spekulativt, men det er sådan nogle overvejelser, som myndighederne må håndtere«, siger han.