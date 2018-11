Ægtepar savnes efter voldsom brand i villa Det er ikke lykkedes politiet at få kontakt til beboere i en villa, der onsdag morgen brød i brand.

Et ægtepar savnes, efter at der tidligt onsdag morgen er udbrudt brand i deres hjem i Ørum på Djursland. Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelse om branden klokken 6.11, men omkring klokken 9.30 har man fortsat ikke fået kontakt til beboerne på adressen.

Bekymringen er derfor, at ægteparret er omkommet i branden.

»Vi ved, at to personer er tilmeldt adressen, men vi ved ikke, om de har været eller fortsat er i huset. Det skal vi have undersøgt, så snart vi kan komme ind i hjemmet«, siger Janni Lundager, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Det var en nabo, der opdagede branden og slog alarm om den voldsomme brand.

»En nabos hund gør, så naboen vågner af det. Han kigger så ud ad vinduet og ser naboens villa i brand«, siger Janni Lundager.

Branden er blevet slukket, men brandfolk arbejder fortsat med efterslukning på stedet. Området er også blevet afspærret.

En del af bygningen er styrtet sammen, og huset er udbrændt.

Det bliver nok først i løbet af formiddagen, at redningsfolk kan komme ind i huset og lede efter beboerne.

Politiet arbejder fortsat på at få fat i ægteparrets pårørende og er derfor tilbageholdende med at komme med yderligere oplysninger om parret.

ritzau