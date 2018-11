Satspuljers skæbne er på spil i finansloven Ifølge DF er der i finanslovsforhandlingerne regnet på enten at afskaffe eller reducere satspuljesystemet.

I årevis har socialordførere fra næsten alle partier en gang om året stillet sig frem og stolt præsenteret, hvilke sociale projekter de vil prioritere med årets fordeling af de såkaldte satspuljer.

Men måske kan det snart være slut. Ifølge kilder med kendskab til de igangværende finanslovsforhandlinger er det ikke utænkeligt, at DF får sit ønske om helt at skrotte satspuljesystemet opfyldt.

Satspuljerne finansieres ved, at overførselsindkomster ikke helt følger med lønudviklingen i samfundet, og ifølge DF bør de tilgodesete projekter, der i dag får støtte fra satspuljemidler, fremover finansieres via finansloven.

Finansordfører René Christensen (DF) bekræfter, at partiets ønske om at afskaffe hele satspuljesystemet er på forhandlingsbordet.



»Det er det, vi helst vil«, siger han og tilføjer, at en model også kan være, at man ’blot’ afskaffer satspuljereguleringen for pensionister og førtidspensionister, »fordi de ikke har den der mulighed for, at det er en kort periode, de er på overførselsindkomst«.

Om den ’lille’ løsning siger han dog:

»Det er jo sådan en halv løsning, kan man sige, og så siger vi, at hvis regeringen gerne vil, så vil vi jo gerne fjerne den helt. Hele satspuljen, fjerne den for alle«, siger han og tilføjer, at der i forhandlingerne bliver regnet på begge modeller.

LA vil afskaffe systemet

Om partiet får held til det ene eller det andet, har vi endnu til gode at se, men DF er ikke det eneste parti ved forhandlingerne, der ikke har den store fidus til satspuljerne. Regeringspartiet LA har længe gerne villet afskaffe fordelingssystemet.



»Vi ønsker satspuljerne afskaffet. Det er ikke bare på baggrund af Britta-sagen (om svindel med satspuljemidler, red.), men vi har syntes hele vejen igennem, at den måde at forvalte skattekroner på er respektløs. Der er ikke nogen, der ved, hvad man får ud af pengene. Det er sådan noget projektmageri«, siger socialordfører Laura Lindahl (LA) og understreger, at partiet vil bevare den lavere regulering af overførselsindkomster, som udgør finansieringen af satspuljerne.

Det er altså fordelingssystemet, LA er imod.

Laura Lindahl understreger, at hun ikke ved, hvad der foregår ved finanslovsforhandlingerne.



Vi kan forstå, at DF har bragt det ind i finanslovsforhandlingerne. Bakker I op om, at man skal afskaffe det?

»Det ved jeg slet ikke. Jeg aner ingenting om, hvad der foregår i finanslovsforhandlingerne. Men det er klart, at uanset hvem der bringer på bane at ville afskaffe satspuljerne, er det da noget, jeg har håbet på hvert år med finansloven, at der sad politikere med mod til at afskaffe det. Så det håber jeg selvfølgelig også på i år«.

Så du hepper på Dansk Folkeparti i det spørgsmål?

»Hvis Dansk Folkeparti går forrest med det her, så hepper jeg på Dansk Folkeparti. For det er da helt klart noget, vi er enige om«, svarer Laura Lindahl.