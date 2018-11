18-årig mand dømt for børneporno og deling af sexvideo

I december sidste år optog en nu 18-årig mand en video, der viser, at han til en gymnasiefest havde sex med en af sine klassekammerater.

Sexvideoen, som han delte med to venner, koster ham nu 40 dages betinget fængsel for besiddelse og udbredelse af børneporno samt for blufærdighedskrænkelse. Det skriver Nordjyske.

Dommen er faldet ved Retten i Hjørring.

Både den dømte og kvinden var begge 17 år på tidspunktet.

De var til fest på Fjerritslev Gymnasium, da de omkring midnat gik for sig selv og havde sex et sted på gymnasiet. Det filmede den nu 18-årige mand, uden at hans sexpartner vidste noget om det.

Efterfølgende sendte han videoen til to af sine venner, fortæller anklager Torben Kaufmann til Nordjyske.

Rygterne om videoen begyndte at florere på gymnasiet og nåede hurtigt den intetanende kvinde, der pludselig fandt ud af, at hun var hovedpersonen i en sexvideo.

Herefter meldte hun den 18-årige til politiet, fortæller anklageren.

Manden tilstod i retten. Han er dømt for besiddelse og udbredelse af børneporno samt for blufærdighedskrænkelse.

Han modtog dommen.

ritzau