Indfødsretsprøve tager fejl om Uffe Elbæk

Indfødsretsprøven, som udlændinge skal bestå for at kunne blive danske statsborgere, vil formentlig volde problemer for de vordende danskere, der er inde i de finere detaljer i dansk politik.

For et af spørgsmålene er nemlig, hvilket parti Uffe Elbæk er formand for. Problemet er bare, at Uffe Elbæk slet ikke er formand for noget parti.

Stifteren af Alternativet har titel af politisk leder, ligesom for eksempel den radikale Morten Østergaard. Alternativets hovedbestyrelse har en forperson, der hedder Michael Jellesmark.

Men nogen egentlig partiformand som Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Lars Løkke Rasmussen har Alternativet ikke, oplyser partiet.

Ud over spørgsmålet om Uffe Elbæk skal ansøgerne om dansk statsborgerskab blandt andet svare på, hvilken kendt sanger, der døde i september i år.

Og så skulle de være klar over, at Danske Bank - ikke Nationalbanken eller Saxo Bank - er blevet undersøgt i en sag om hvidvask.

En bestået indfødsretsprøve er en betingelse for at blive dansk statsborger.

4537 personer var tilmeldt indfødsretsprøven onsdag. Den blev afviklet på 53 sprogcentre over hele landet. Prøven afholdes to gange årligt.

Tidligere år har der været en klar tendens til, at ansøgere fra vestlige lande klarer prøven bedre end ansøgere fra ikke-vestlige lande. Således klarede 90 procent af tyskerne og 88 procent af briterne prøven i november 2017.

Kun 24 procent af somalierne og 25 procent af irakerne klarede kravet om at kunne svare rigtigt på mindst 32 af prøvens 40 spørgsmål.

ritzau