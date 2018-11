Mathias gik ned i tid for at være sammen med børnene: »Det nagede bare en, at man afleverede sit barn som den første og hentede næsten også som den sidste« Hverdagstiden med familien er det, der virkelig betyder noget for Matthias Zaccarin. Han har taget 3-4 måneders barsel med alle fire og har valgt at gå ned i arbejdstid for at få mere tid med dem i hverdagen.

Den bedste tid, Matthias Zaccarin har sammen med sine børn, er de aftener, hvor han putter dem med rækken af små ritualer.

Efter aftensmaden og badet bliver hans søn på 1 år og datter på 3 år iført pyjamas, får børstet bisserne og lagt i seng på hver deres værelse.

Først læser Matthias Zaccarin en historie og synger en sang for den lille, inden han går ind til den store. Her starter han også med at læse en godnathistorie, men så skal der også lige snakkes lidt om dagen, og hvem datteren har leget med i børnehaven, inden godnatsangen synges.

»I weekenderne bager jeg sammen med min datter. Det er noget, vi to har sammen. Det er hverdagstingene, der virkelig betyder noget«.

Matthias Zaccarin bor i Åbyhøj i Aarhus, er 41 år og læge på et regionssygehus. Og så er han en af den nye tids fædre, som der er blevet flere af.

En ny undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at forældre bruger mere og mere tid sammen med deres børn. Men selv om mødrene stadig er dem, der bruger mest tid sammen med ungerne, er der sket en stor udvikling i fædrenes tidsforbrug.

Siden 2001 er den mængde af tid, som fædrene tilbringer sammen med børnene, fordoblet fra 1 time og 7 minutter til 2 timer og 15 minutter i 2018. Og det har fået en familieforsker til at kalde det for en kulturel revolution.

Livet i hamsterhjulet

Matthias Zaccarin blev far for første gang som 26-årig og oplevede livet som travl børnefamilie. Da han fik sine første to børn, var han godt nok på barsel i 3-4 måneder, men efter barslen begyndte hamsterhjulet igen. Både han og hans ekskone arbejdede fuldtid.

»Det føltes ikke særligt godt. Det nagede bare en, at man afleverede sit barn som den første og hentede næsten også som den sidste. Ikke hver dag, men hyppigt. Der var også brug for mormor-hjælp, og det gik. Men man kunne godt ønske sig at kunne give sit barn nogle kortere dage«.

Efterfølgende har han stiftet familie igen og er nu far til fire.

Erfaringerne som presset børnefamilie fik ham til at gå ned i arbejdstid, da han i april i år vendte tilbage fra barselsorlov med sit fjerde barn. Nu har han en fridag hver anden uge, som betyder meget mere ro i hverdagen.



»Der er altid en, der ikke vil have en støvle på eller mangler en hårelastik, og så er det rart ikke at have noget pres hængende over hovedet og bare tage det, som det kommer«.

Muligheden for deltid var der ikke for 15 år siden, da han var nyuddannet med en beskeden løn og en kassekredit, der var blevet trukket på i to en halv måned, mens han gik arbejdsløs.

Men Matthias Zaccarin mener også, at kultur har haft en betydning for, hvorfor han ikke tidligere er gået ned i tid.

»Det var måske heller ikke i tankerne, fordi det ikke er i kulturen, at man som nyuddannet læge siger: Jeg vil egentlig gerne gå ned i tid. Jeg tror ikke, jeg har hørt om nogen, der gjorde det«.

Han ønsker at fortsætte på nedsat arbejdstid, indtil børnene starter i skole og selv kan cykle afsted om morgenen.

Sådan som Matthias Zaccarin husker sin egen barndom, tilbragte han ikke selv meget tid med sin far.

Det var hovedsageligt hans mor, som hentede og afleverede i institution, mens hans far havde de lange arbejdsdage.

Tiden var en anden dengang, og derfor vil Matthias Zaccarin ikke kritisere sin far, der læste H. C. Andersen for ham inden sengetid, når han kunne, eller andre fædre fra den tid.

»Det er en luksus, at man kan få lov til at gå ned i tid nu«.