Trods endnu en trafikdræbt cyklist: Højresvingsulykker er banket i bund Brancheorganisationer, myndigheder og trafikforbund har de seneste 20 år samarbejdet om at få sænket antallet af højresvingsulykker. Det er lykkedes. Men der er stadig meget at gøre, mener to deltagere i indsatsen.

40 ofre for højresvingsulykker om året.

Så mange cyklister blev i 1990’erne slået ihjel eller kom til skade, når lastbilerne kørte dem ned under højresvingning.

Det var så mange, at politikere og myndigheder begyndte at se nærmere på den frygtede ulykkestype. Resultatet har været en mangeårig indsats for at bedre sidespejle, ændringer af vejkryds og ikke mindst øget opmærksomhed på at undgå ulykkerne.

Vi bliver nødt til at finde ud af, i hvor høj grad vi skal have tung trafik ind i byerne, og på hvilke tidspunkter den skal have adgang. Klaus Bondam

I år er tallet nede på 4 dræbte og 9 kvæstede. Det seneste offer blev kørt ihjel fredag morgen i krydset Ågade-Jagtvej i København.

Selv om hver ulykke er en tragedie for ofrene og de pårørende, fortæller tallene trods alt en positiv historie. Det er lykkedes at mindske antallet af cyklister, der køres ned af lastbilchauffører markant.

Fælles front mod højresvingsulykker

FAKTA Højresvingsulykker Vejdirektoratet har opgjort antallet af dræbte og tilskadekomne ved højresvingsulykker.

Her er opgørelsen for de seneste 5 år. Tallene for i år er foreløbige: 2018 : 4 dræbte, 9 tilskadekomne

2017 : 5 dræbte, 10 tilskadekomne

2016 : 7 dræbte, 8 tilskadekomne

2015 : 1 dræbt, 4 tilskadekomne

2014 : 1 dræbt, 10 tilskadekomne De væsentligste årsager er: lastbilernes forkert indstillede eller beskidte spejle

eller beskidte spejle dårligt udsyn gennem forruderne

gennem forruderne chauffører bruger ikke tid på at orientere sig

på at orientere sig stopstreger var ikke trukket tilbage Cyklisters adfærd er kun i få sager medvirkende til ulykkerne, fastslår undersøgelserne. Kilde: Vejdirektoratet Vis mere

Den såkaldte højresvingsgruppe gør nu status over en snes års indsats for at hindre, at højresvingsulykker overhovedet finder sted. Gruppen blev nedsat i et forsøg på at få gjort noget ved de berygtede ulykker og samlede blandt andet politiet, Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, vognmandsbranchen, 3F og Vejdirektoratet om det fælles mål.

Gruppens arbejde er historien om, hvordan det lykkedes at indføre krav om flere spejle på lastbilernes førerhuse og om indsatsen for at få chaufførerne til at indstille dem, så de viser, hvad der sker langs køretøjet. Om talrige kampagner, der har skullet gøre alle trafikanter opmærksomme på risikoen, og hvad de hver især kan gøre for at undgå, at det går galt. Om krav til opmærksomhed for alle trafikanter og om, hvordan indretningen af vejkryds og lyssignaler kan være med til at minimere risikoen for dødsulykker.

Analyse ændrede opfattelsen af, hvad der skete

Et par begivenheder har medført, at indsatsen blev målrettet. I 2006 udgav Havarikommissionen for Vejtrafikulykker en analyse af en række ulykker.

Den afslørede, at langt de fleste cyklister blev ramt af lastbilernes forhjul. Myndighederne troede, at det sædvanligvis var baghjulene, der kørte ofrene over. Den nye oplysning ændrede opfattelsen af, hvordan ulykkerne skete.

Foto: Martin Lehmann Sidespejlene redder menneskeliv - hvis de vel at mærke er indstillet rigtigt. Arkivfoto.

Analysen konkluderede blandt andet, at lastbilchaufførerne medvirkede til, at alle de analyserede ulykker kunne ske. De havde ikke orienteret sig tilstrækkeligt eller korrekt. Det lyder let at gøre, men det er en kompliceret operation at skulle skanne alle spejle, holde øje med trafikanter foran køretøjet og samtidig styre den tunge vogn rundt om et gadehjørne.

Chaufførers uopmærksomhed var en medvirkende faktor i ni af de ulykker, Havarikommissionen så nærmere på. I tre tilfælde bidrog cyklisternes egen uopmærksomhed til, at det gik galt.

Rapporten pegede også på fejlindstillede spejle og på problemet med fyldte forruder, hvor tingeltangel, opslåede computerskærme og dekorationsvimpler gjorde det vanskeligt at se, hvad der var på vejbanen foran lastbilerne.

Cykelbokse og lave førerhuse

FAKTA Det er gjort i kampen mod højresvingsulykker 1988 : Danmark indfører krav om to ekstre spejle på lastbiler over 6 ton. Færdselsstyrelsen gennemføre kampagne om korrekt indstilling af spejlene.

1994 : Rådet for Trafiksikkerhedsforskning udgiver rapport, der viser, at de fleste lastbilspejle er forkert indstillede.

2000 : Vejdirektoratet udgiver en række anbefalinger om udformningen af sikre kryds.

2003 : DTL og 3F går i gang med at undervise skolebørn i lastbilchaufførers dårlige udsyn i kurserne ’Trafiksikkerhed i øjenhøjde’.

2004 : Færdselsstyrelsen kommer med nye krav til lastbilspejle.

2005 : EU stiller krav om vidvinkelspejle på alle lastbiler Spejlgruppen - der siden får navnet Højresvingsgruppen - nedsættes af Trafikministeren.

2006 : Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udgiver rapporten ’Ulykker med højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister’, hvor 25 ulykker dybdeanalyseres.

2007 : Færdselsstyrelsen indfører kontrol med udsyn og spejlindstillinger.

2009 : 55 kryds på statsvejnettet bygges om.

2011 : Rådet for Sikker Trafik udgiver folder om korrekt spejlindstilling. Den er målrettet udenlandske chauffører, der kører i Danmark. Vejdirektoratet udgiver beskrivelse af vejtekniske tiltag i kryds.

2014 : Et såkaldt rejsehold henter erfaringer fra udlandet. ’Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist’ udgives af Rigspolitet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet.

2015 : Et pilotprojekt uddanner lastbilchauffører til såkaldte ambassadører i højresving. En uddannelsespakke udbreder viden om højresvingsrisici til bl.a. AMU-centre.

2016 : Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udgiver rapport om ulykker med lastbiler. Vejdirektoratet støtter kommuners arbejde med at få oprettet fremrykkede ’cykelbokse’ i vejkryds. Kilde: Højresvingsgruppens gennemgang af sit arbejde. Vis mere

Indsatserne hjalp og fik mængden af højresvingsulykker til at falde. Men i 2013 vendte kurven. Det førte til oprettelsen af et rejsehold, der gik i gang med at indhente udenlandske erfaringer for at se, hvordan andre lande greb problemet an. Resultatet blev indførelsen af de såkaldte cykelbokse – fremrykkede stopfelter for cyklister, så de bagvedholdende lastbilchauffører lettere kan se de tohjulede trafikanter.

Trafikkulturen er under forandring. Derfor tror jeg, at vi må øge aktiviteterne, hvis vi skal blive ved med at nedbringe ulykkestallene. Erik Østergaard

Nogle år senere, i 2016, kom en ny rapport fra havarikommissionen, denne gang med fokus på ulykker med lastbiler. Den pegede på, at halvdelen af ulykker med fodgængere og cyklister kunne være undgået, hvis lastbiler havde haft et førerhus med bedre udsyn.

Året efter udgav Vejdirektoratet en rapport om højresvingsulykker, der blandt andet så på krydsenes indretning. Det førte til, at cykelstier op til vejkrydsene blev afkortet, så cyklende og tung trafik blev blandet. Det var mere trafiksikkert, mente man. Den fremgangsmåde er siden kritiseret for at skabe øget utryghed for blandt andre børn og ældre cyklister, der føler sig alt for udsatte i de kryds, hvor cykelstien er forkortet.

I dag er højresvingsgruppens anbefaling at skabe fokus blandt trafikanterne om risikoen for højresvingsulykker.