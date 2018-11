Sådan vil Mette Frederiksens skatter ramme de rigeste Socialdemokratiet vil bekæmpe uligheden ved at beskatte de rigeste. Se, hvor meget de vil kunne komme til at betale ekstra her.

En ekstra skatteregning på 2 millioner kroner årligt.

Så stort bliver skattesmækket for de 100 rigeste danskere i gennemsnit, hvis Socialdemokratiet kan finde flertal for sine nye ulighedsforslag.

Det viser et nyt regeringsnotat, som opgør effekten af en række tiltag fra partiet, der skal være med til at mindske forskellen mellem rig og fattig i Danmark. Når uligheden stiger, truer det nemlig sammenhængskraften, mener Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

»Når forskellene begynder at blive større, er der en stor risiko for, at vi flytter os væk fra hinanden. At samtalen og de rum, hvor vi kan indgå en samtale, bliver færre. Vi får svært ved at genkende hinandens liv og hinandens udfordringer«, lyder det i et interview med Politiken.

600.000 fra de 1000 rigeste

Det nye ulighedsudspil ’Danmark er for lille til store forskelle’ skal få de allerrigeste i vores samfund til at bidrage mere til fælleskassen. Dem som er ved at »stikke af fra resten«, lader Mette Frederiksen forstå.

Socialdemokratiet vil blandt andet indføre en supermillionærskat for folk med indkomster over 10 millioner kroner, hvilket vil berøre cirka 1000 danskere.

Herudover vil partiet tilbagerulle en skattelettelse på høje aktieindkomster og en skatterabat på kapitalindkomst, som begge stammer fra VK-regeringens skattereform i 2009. Kapitalindkomst er eksempelvis rente- og lejeindtægter på bolig og kursgevinster på obligationer.

Foruden ekstraregningen på 2 millioner til de 100 rigeste, vil forslagene tilsammen betyde, at de 1000 rigeste danskere i gennemsnit skal punge ud med 600.000 kroner mere årligt i skat.

Det konkluderer Skatteministeriet, der har har regnet på netop de tre initiativer fra udspillet og på den måde de rammer de danskere med de højeste bruttoindkomster.



Det vides endnu ikke, hvor stor en del af de rigeste danskeres indkomst, den mulige skattestigning vil udgøre.

Især forslaget om at tilbagerulle en skattelettelse på aktieindkomster over 500.000 kroner fra 42 til 45 procent skaffer penge til statens skattekiste. Den højere aktiesats vil få de 100 rigeste til betale gennemsnitligt 1,4 millioner kroner mere i skat, mens det i gennemsnit vil koste de 1000 rigeste 300.000 kroner.