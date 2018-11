Anklager kræver ubetinget fængsel til skolelærer for halsgreb

En skolelærer, der er tiltalt for vold mod ti elever, står til mindst ét års ubetinget fængsel.

Desuden skal han frakendes retten til at have med børn og unge at gøre og udvises af Danmark.

Det er kravet fra anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask, da han torsdag formiddag procederer ved Retten i Sønderborg i sagen om den voldstiltalte skolelærer fra den tyske privatskole Ludwig Andresen Schule i Tønder.

Læreren er tiltalt for over en periode på to år at have udøvet vold mod ti elever fra 1. og 2. klassetrin.

Anklager: Karakter af vold er skærpende

Skolelæreren, der er tysk statsborger, er blandt andet tiltalt for i 40 tilfælde at have taget kvælertag på elever. I nogle tilfælde skal han have løftet dem op ved halsen, så de ikke kunne nå jorden.

»Karakteren af volden er skærpende. Særligt halsgreb, hvor børn ikke kan nå jorden med fødderne, er meget grov vold mod børn«, siger Jens Lang Rask.

»I mange tilfælde er børnene blevet kede af det og har grædt. Men de har været bange for at fortælle om det af frygt for tiltalte«, siger han.

Sagen begyndte at rulle, da et forældrepar i sommerferien anmeldte, at deres søn var blevet udsat for vold.

Hen over sommeren og efteråret blev der foretaget videoafhøringer af i alt 13 børn.

Den tiltalte, der har arbejdet på den tyske privatskole i Tønder gennem fire år, nægter sig skyldig i vold.

Han har erkendt, at han nogle gange har taget hårdt fat i nogle af drengene. Men det er sket for at beskytte andre elever og for at sikre ro i klassen, har han forklaret.

Forsvarer: Læreren bør frifindes

Hans forsvarsadvokat, Niels Erik Nielsen, mener, at læreren skal frifindes, fordi der ikke er skyggen af beviser for børnenes påstande.

»Der er ikke en eneste af forældrene eller lærerne, der har set nogle mærker. Prøv lige at løfte 40 kilo eller mere ved halsen, uden at der kommer mærker. Det kan ikke lade sig gøre«, siger forsvareren.

Han mener, at anklagerne er grundløse og skyldes, at forældre har 'gejlet hinanden op' via skriverier på Facebook.

Inden retten skal votere, har den tiltalte det sidste ord. Her siger han til dommeren og de to domsmænd, at han mener sig udsat for en 'hetz'.

»Jeg har en følelse af, at forældre med adfærdsvanskelige børn ikke søger fejlene hos sig selv, men at de skubber problematikken over på skolen og på mig«.

»Jeg ser ikke mig selv som gerningsmand, men som offer«, siger han.

Læreren er som følge af anklagen mod ham blevet fritstillet fra sit arbejde.

Retten ventes at afsige dom i sagen torsdag eftermiddag.

