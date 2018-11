Forsker: Højtuddannede fædre bruger dobbelt så meget tid på deres børn som mænd uden uddannelse Mænd med en lang uddannelse bruger mere tid på deres børn end kortuddannede.

Da fædre begyndte at være med til deres børns fødsel, var det de højtuddannede, som førte an. Senere bredte fænomenet sig, og i dag er det normen, at fædre er med på fødestuen.

Sådan kan det også gå for den øgede tid, fædre prioriterer til deres børn, mener forskningsleder på Rigshospitalet og forsker i mænd og fædre Svend Aage Madsen.

»Nogle udviklinger begynder hos de højtuddannede, mens det går langsommere blandt kortuddannede, fordi de ikke har samme diskussioner. Jeg tror, at den omstilling, som er i gang hos mænd med lang uddannelse, vil brede sig til at gælde alle dele af samfundet«.

Tal fra Rockwool Fondens Forskningsenheds nye tidsmåling viser, at fædre bruger langt mere tid på deres børn end ved tidligere målinger. Men også at tiden er ulige fordelt.

Fædre med en lang videregående uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som fædre uden uddannelse.

Børn af højtuddannede får mere kvalificeret input og omsorg i længere tid, og det giver dem en tryghed og en tro på egne evner Martin D. Munk, sociolog, Aalborg Universitet

Fædre uden uddannelse bruger i gennemsnit 48 minutter på en given dag, mens fædre med lang uddannelse bruger 1 time og 39 minutter. Tallene er renset, så kun forældre med børn i samme aldergruppe er sammenlignet på tværs af uddannelsesniveauer.

Hvordan bruger danskerne tiden? Tidsmålingen er lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed efter europæiske standarder i 2001, 2008 og nu igen i 2018. Den bygger på oplysninger fra godt 4.000 danskere mellem 18 og 74 år. De har på to udvalgte dage – en hverdag og en weekenddag – beskrevet, hvad de har tilbragt tiden med. Forældrenes tid med børn er opgjort ud fra de forældre, som på den givne dag var sammen med deres børn.

Svend Aage Madsen påpeger, at der i mandefag med mange kortuddannede ikke har været fokus på fædres behov.

»Der er ikke sket så meget på arbejdsmarkedet, som man kunne drømme om, og kulturen på arbejdspladsen betyder meget for, om det er i orden at tage barsel, og om der er forståelse for, at man skal gå tidligt«.

Han oplever dog, at der sker meget i disse år. Blandt andet i fagforeninger som 3F og Dansk Metal, som han samarbejder med, hvor mænd eksempelvis opfordres til at holde barsel.

Professor i sociologi Martin D. Munk fra Aalborg Universitet forsker i social mobilitet, og han fremhæver, at den tid, børn tilbringer med deres forældre, er vigtig.

»Den tid, der investeres i barnet, har betydning for, hvordan barnet klarer sig. Børn af højtuddannede får mere kvalificeret input og omsorg i længere tid, og det giver dem en tryghed og en tro på egne evner«, siger Martin D. Munk.

Han forklarer dog, at der også er andre parametre, som er afgørende. Blandt andet fremhæver han, at højtuddannede forældre kan have stressende, grænseløst arbejde, som kan betyde, at de er mindre nærværende, når de er sammen med deres børn.

Tidsmålingen viser netop, at færre danskere har faste arbejdstider. Til gengæld er andelen af danskere, som selv tilrettelægger deres arbejdstid, eller som har varieret arbejdstid efter aftale, vokset.