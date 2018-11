Juraprofessor om to måneders ventetid på dom i Scharf-sag: Dommere har »brug for at tænke sig godt om« Først om to måneder falder der dom over fhv. PET-chef, hvilket er usædvanligt, siger ekspert.

Normalt falder dommen i straffesager senest en uge efter den anklagede har fået det sidste ord. Men de tre dommere i Københavns Byret er tilsyneladende i vildrede om, hvad de skal mene om sagen mod tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, der er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’.

Torsdag meddelte lederen af domsmandsretten, Karsten Henriksen, at man ikke kan holde sig indenfor den sædvanlige tidsfrist. Derfor afsiges dommen først 25. januar. Det er sig selv bemærkelsesværdigt og vidner om, at dommerne har »brug for at tænke sig godt om«, siger juraprofessor på Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

Anklagemyndigheden og forsvareren har nu været gennem vidneafhøringerne af blandt andre den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen og fremlagt sagen, som de er mildest talt uenige om. Under sin procedure bad forsvareren Lars Kjeldsen byretten om at træde et skridt tilbage:

»Det store problem i denne sag er, at anklagemyndigheden bare vil have retten til at lægge PET’s forklaring til grund. Stol på Finn Borch Andersen, lyder det. Men hvis det bliver melodien, at man bare skal stole på politiet, har vi et andet samfund«, sagde Lars Kjeldsen, der igen og igen har slået på, at anklagerne ikke har fremlagt et eneste konkret bevis mod Jakob Scharf i form af PET-dokumenter. Retten befinder sig ifølge forsvareren på »Herrens mark«, og også derfor skal hans klient frifindes.

Ingen kender det fortrolige materiale

Hverken forsvaret, retten eller anklagemyndigheden kender det bagvedliggende, fortrolige efterretningsmateriale, der danner grundlag for tiltalen mod den tidligere PET-chef, som risikerer op til 2 års fængsel for sin medvirken i bogen. Ifølge statens juridiske rådgiver kammeradvokaten vil en offentliggørelse af papirerne kunne kortslutte hensynet til tavshedspligten og dermed skade PET’s forhold til kilder og fremmede magter.

Anklageren Jakob Berger Nielsen gentog under sin afsluttende replik, at det ville have været bekvemt at lægge en masse fortrolige papirer frem. Men retten skal ikke tage stilling til, hvad der ikke er fremlagt, og ifølge anklagemyndigheden er det udenfor enhver rimelig begrundet tvivl bevist, at Jakob Scharf bryder sin tavshedspligt i bogen.

Der er en meget smal margin for, hvad medarbejdere og tidligere ansatte i sikkerhedstjenesten kan sige om tjenestens operative forhold uden at skade PET’s muligheder for at beskytte samfundet, og hvis det står til anklagerne, skal Jakob Scharf i fængsel mellem seks og ni måneder.

Den tidligere PET-chef og topembedsmand i Justitsministeriet har været til stede under hele retssagen. Men det har ikke umiddelbart været til at se på den uddannede jurist og tiltalte, at han risikerer at havne bag tremmer og karrieren som leder af et privat sikkerhedsfirma.

»Jeg tror ikke, der er mere at sige i denne sag«, sagde Jakob Scharf, da han høfligt afslog dommerens tilbud om at få det sidste ord.