22-årig får otte års fængsel for drabs- og voldtægtsforsøg

Det koster otte års fængsel, at en 22-årig mand forsøgte at dræbe og voldtage sin nabo for knap et år siden.

Det har et nævningeting ved Retten i Aalborg besluttet torsdag eftermiddag, skriver Ekstra Bladet og TV2 Nord.

Den 22-årige mand blev tidligere på dagen kendt skyldig i drabs- og voldtægtsforsøget. Samtidig blev han frikendt for at have planer om at slå 16 andre personer ihjel.

Deres navne stod på en liste, som manden havde skrevet.

Den unge mand er dømt for voldtægtsforsøg af særlig farlig karakter samt drabsforsøg mod en 24-årig kvinde i Aalborg 2. januar. Han skal også betale 60.000 kroner i erstatning til kvinden.

Politiet mente, at en liste med 17 navngivne personer, der blev fundet hos den 22-årige, var en liste over folk, der skulle voldtages og slås ihjel. Men retten mener altså ikke, at der er tale om drabsforsøg i 16 af tilfældene.

Kendt skyldig i fysisk skade

I ét tilfælde gjorde manden dog fysisk skade på en af personerne på listen, og det er han kendt skyldig i.

Det var den 24-årige kvinde, som var hans nabo på et kollegium. Hun var ifølge TV2 nummer 17 på mandens liste. Ifølge anklagen blev hun en aften i januar bundet med strips, slået og forsøgt både kvalt og voldtaget af den 22-årige.

Manden har nægtet sig skyldig og overvejer nu, om han vil anke dommen.

Hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen, har i løbet af retssagen afvist, at listen med navne var tænkt som en liste med personer, der skulle slås ihjel.

Listen er af anklageren og i medier blevet omtalt som en dødsliste, men ifølge forsvareren er der tale om en oversigt over personer, som den tiltalte kunne begå indbrud hos.

»Der er ikke tale om en dødsliste. Der er tale om en liste med navne på personer, som min klient aldrig har haft til hensigt at dræbe eller seksuelt forulempe. Men i stedet at begå berigelseskriminalitet«, sagde Charlotte Møller Larsen i retten tidligere på ugen ifølge DR Nordjylland.

De fleste på listen er kvinder på hans egen alder.

Desuden står politidirektøren i Nordjyllands Politi på listen, har politiet oplyst.

