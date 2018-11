Skelet fundet i kælder under bibliotek i Aarhus

I 2015 havde Hovedbiblioteket i Mølleparken i Aarhus sidste åbningsdag. Efter 80 år med bogudlån flyttede byens største bibliotek ned på Dokk1.

Siden har Aarhus Kommune solgt grunden, der i øjeblikket er ved at blive bygget om til et hostel og nye boliger.

Undervejs er arbejdsfolkene dog stødt på en uforudset forhindring. Et skelet i kælderen under biblioteksbygningen.

»Skelettet blev fundet i forbindelse med kloakering med en gravmaskine«, siger afdelingsleder af arkæologisk afdeling på Moesgaard Museum, Lars Krants til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang blev politiet kontaktet, fordi der var mistanke om, at der lå en forbrydelse bag.

Men for arkæologerne var fundet af et skelet ikke den store overraskelse. I området mellem Mølleparken og Vestergade lå der nemlig en sognekirke i middelalderen.

»Kirken har været forsvundet i mange år, men vi havde en formodning om, at den måtte ligge dernede omkring. Så mit bedste bud er, at skelettet stammer fra kirkegården«, siger afdelingsleder af arkæologisk afdeling på Moesgaard Museum, Lars Krants.

Nu skal skelettet skal arkæologisk - altså nænsomt - udgraves.

»Vi er meget bevidste om, at det er mennesker. Så det bliver sendt videre til Syddansk Universitet, hvor de har ekspertise til at lave analyser på skeletmaterialet. Her kan vi få oplysninger om alder og køn«, siger Lars Krants.

Kirke er en lidt velbevaret hemmelighed

Næste skridt er, at Moesgaard Museum skal foretage arkæologiske forundersøgelser for at finde ud af, hvor meget der skal bevares i området.

»I kælderen på Hovedbiblioteket følger vi med i de huller, de skal grave. I området mellem Hovedbiblioteket og Vestergade skal man bygge en parkeringskælder. Der laver vi en forundersøgelse for at finde ud af, hvor kirken har ligget«, siger Lars Krants.

Den forsvundne kirke hed Vor Frue Kirke. Som altså ikke skal forveksles med den nuværende Vor Frue Kirke. Den bliver nævnt i skriftelige kilder omkring 1203. Så forsvinder den igen i 1500-tallet.

»Det er ikke ualmindeligt, at man nedlagde kirker i middelalderen. Det har været en lidt velbevaret hemmelighed, at kirke formentlig lå der«, siger Lars Krants.

Hvor omfattende udgravningen efter kirke og skeletter bliver er uvist på nuværende tidspunkt.

»Der er lidt nevøsitet hos bygherren, fordi det kan gribe ind i byggeriet. Jeg håber, at vi kan finde nogle løsninger, og vi har en god dialog. Men der går nogle uger, før vi har overblik over, hvor meget der er bevaret. Det kan godt gå hen og blive en spændende historie med en forsvundet kirke«, siger Lars Krants.

MT Højgaard, der er bygherre på ombygningen, ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om, hvorvidt det får indflydelse på, om byggeriet af det nye hostel bliver forsinket.

Ritzau