DSB's lokomotivførere får bøde for arbejdsnedlæggelser

Lokomotivførere hos DSB skal betale bod for tre ulovlige arbejdsnedlæggelser i november.

Det har Arbejdsretten afgjort torsdag. De tre arbejdsnedlæggelser, der skete 5., 21. og 28., november, bliver betegnet som systematiske.

Det bekræfter både DSB og Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotivførerne.

Dansk Jernbaneforbund har gennem forløbet erkendt, at det var i strid med overenskomsten at nedlægge arbejde, men fagforeningen har afvist, at der skulle være tale om systematik.

