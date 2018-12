Adam Jørgensen stødte panden mod muren med Sundhedsplatformen: »Åbenbart er jeg stødt på endnu et problem, der ikke lige kan løses« It-systemet til næsten tre milliarder kr. lever sit eget liv, ændrer i patienternes mails og sender på egen hånd uforståelige beskeder ud til dem.

De sjællandske regioners it-system til 2,8 milliarder kroner, som går under navnet Sundhedsplatformen, er tilsyneladende så avanceret, at det lever sit helt eget liv og ikke blot ændrer på den medicin, som patienterne skal have, men også ændrer modtagerne af de mails, som patienterne sender. Det findes også på at sende beskeder ud til patienterne på egen hånd.

Det er i hvert fald den oplevelse, som en 64-årig patient i Region Hovedstaden har haft i de seneste måneder. Og når han har henvendt sig til regionen, har han fået det svar, at der er tale om en »erkendt fejl«, hvorefter der ikke sker mere ved det.

Det er nærmest »tragikomisk«, siger Adam Jørgensen om sine oplevelser med Sundhedsplatformen.

Men desværre er det ikke kun sjov det hele.

»Når man som jeg er en syg patient, der skal kommunikere med væsenet, så kan det også være en prøvelse«.

Han er flere gange sat på en prøve, når han via Sundhedsplatformen har forsøgt at henvende sig til læger og personale på de afdelinger, han har kontakt med. Netop muligheden for at kommunikere direkte med patienterne gennem »Min sundhedsplatform« har regionerne fremhævet som en betydelig forbedring i det nye system.

Adam Jørgensen blev nu ikke imponeret, da han gennem »Min Sundhedsplatform« et par gange forsøgte forsøgte at ændre og aflyse en aftale om en konsultation, han skulle til på en afdeling på et hospital.

»Når jeg skriver til en bestemt afdeling, så ændrer platformen modtager til en anden«, konstaterede Adam Jørgensen, der skrev dette direkte til Region Hovedstadens regionsdirektør Hjalte Aaberg i september.

En »kendt fejl«

Der gik derpå et par måneder, men så fik han svar fra Hjalte Aaberg, der beklagede, at der var gået så lang tid. Regionsdirektøren, der har været øverste chef, mens Sundhedsplatformen er blevet indført, men forlader jobbet ved udgangen af året, havde spurgt it-afdelingen til sagen, og her kunne medarbejderne fortælle, at der »desværre er en kendt fejl i systemet«, så Sundhedsplatformen ændrer navnet på modtageren.

»Det er som sagt en kendt fejl i systemet, som vi har bedt leverandøren om at løse, men det har de desværre ikke formået endnu«, skrev Hjalte Aaberg i sit svar.

»Dette skal selvfølgelig løses, så der ikke opstår tvivl om, at ens beskeder kommer frem til de rigtige«.

Der var dog ikke tale om, at ændringen af konsultationen var gået galt i byen eller på hospitalet, kunne Hjalte Aaberg berolige patienten med. Beskeden var modtaget af en »sekretær på afsnittet«, og hun havde i begge aktuelle tilfælde »lynhurtigt sendt beskeden videre til afsnittets sygeplejerskepulje«.

Det havde Adam Jørgensen dog ikke fået noget at vide om.

»Jeg får ingen svar«, havde han gjort regionsdirektøren opmærksom på. Og Hjalte Aaberg erkendte, at det var et problem.

Det kan »selvfølgelig kun beklages«, skrev han i sit svar.

Adam Jørgensen har takket for det venlige svar, som han havde »læst med interesse«. Men han måtte dog indrømme over for regionsdirektøren, at det efter hans mening »bestemt ikke er godt, at leverandøren åbenbart lader stå til, når de allerede kendte fejlen«. Som minimum burde leverandøren – det amerikanske firma Epic – gøre brugerne opmærksom på, at der er en systemfejl, mente han.