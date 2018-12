Leif Beck Fallesen: Gør som amerikanerne og brug 'kongetallet' som målepind for vækst Bnp-tal for dansk økonomi har fået alvorlige problemer med troværdigheden, men der er et alternativ.

FOR ABONNENTER Amerikanerne er ikke i tvivl. Det centrale og letforståelige nøgletal for temperaturen i amerikansk økonomi er cifrene i den månedlige opgørelse af non-farm payroll, som viser beskæftigelsen i den private sektor i USA minus landbrug. Det er døbt ’kongetallet’, fordi det ofte har afgørende indflydelse på den rente, der besluttes i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Af samme årsag følges jobtallet tæt i hele verden af økonomer, alle på de finansielle markeder og ikke mindst af politikerne i Washington.

