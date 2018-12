Otto Permin har tænkt lidt over de politiske meldinger om øen, og der er især et paradoks, han har bidt mærke i Før fredag eftermiddag kendte de færreste danskere til øen Lindholm. Nu er den blevet landskendt som den øde ø, der skal huse de udlændinge, der er dømt for kriminalitet.

FOR ABONNENTER Der er stille i Kalvehave. Der er meget stille i Kalvehave. Kun en enkelt lufter sin hund på den smukke sti langs vandet, restauranten er lukket for længe siden, Hotel Færgegården har ikke været et hotel længe, og der er næsten flere huse til salg, end der er mennesker på vejene.

