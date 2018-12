Danskere advares mod at opsøge disse områder i Paris Efter voldsomme uroligheder i Frankrig opfordrer udenrigsministeriet danskere til at holde sig fra områder som Champs-Élysées.

Det, der begyndte som ’De Gule Vestes’ utilfredshed og protest mod højere afgifter på diesel og benzin i Paris, eskalerede flere steder lørdag aften og udviklede sig til gadekampe med voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Politikens korrespondent i Paris beskrev situationen med disse ord i går:

»Tåregassen bølgede lørdag aften gennem flere gader i det centrale Paris, biler brændte i nærheden af Élysée-palæet og flere steder havde demonstranter og uromagere sat ild til bankers facader, mens de rejste barrikader i kvarteret omkring magtens symboler som Élysée-palæet og indenrigsministeriet«.

Politiet har flere steder affyret tåregas, vandkanoner og chokgaranter mod demonstranterne. Ritzau citerer nyhedsbureauet AP for, at 113 er blevet kvæstet og 412 er blevet anholdt i forbindelse med urolighederne.

Ifølge Reuters har en talsmand fra den franske regering udtalt, at de overvejer at indføre uundtagelsestilstand for at forhindre en gentagelse af gårsdagens optøjer.

Protesterne, som foregår på tredje weekend i træk i Frankrig, har fået Udenrigsministeriets Borgerservice til at udsende en advarsel til danskere i Paris, hvor de blandt andet opfordrer danskere til holde sig på afstand fra demonstrationer og »undgå områderne omkring Champs-Élysées, Concorde-pladsen, Triumfbuen, Boulevard Haussmann og Rue de Rivoli«.

Sideløbende med optøjerne tog tusinder af fredelige demonstranter til gaden i går flere steder i Frankrig i protest over de nye afgifter, som præsident Emmanuel Macron – der var til G20 topmøde i Buenos Aries i går - fastholder er nødvendige i kampen mod global opvarmning.

Macron har tidligere udtalt: »Jeg sammenblander ikke borgere og deres krav med bøllernes. Jeg vil ikke give efter over for dem, der ønsker ødelæggelser og uro«.