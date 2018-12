Kontanthjælpsloftet ramte Ann: »Man føler sig magtesløs og værdiløs« En erhvervsskade og efterfølgende kontanthjælp betød, at Ann Christoffersen havde 800 kroner om måneden til sig selv og sine tre børn.

Ann Christoffersen husker tydeligt følelsen, da hendes 10-årige datter kom hjem og fortalte, at de andre i klassen spurgte, hvorfor hun altid havde de samme bukser på.

Hvorfor havde de ikke råd til at købe det smarte tøj, som de andre piger i klassen havde?

»Det gør ondt, det gør det sgu. Man føler sig magtesløs og værdiløs. Jeg prøvede længe at skjule mine økonomiske problemer for børnene, men det holdt ikke i længden«, fortæller Ann Christoffersen.

I 2015 var Ann Christoffersen udsat for en arbejdsskade. Hun brækkede hånden på sit rengøringsarbejde, og en efterfølgende fejloperation betød, at nervesmerterne i hånden og armen spredte sig til ryggen. Hun røg først på sygedagpenge og siden på kontanthjælp.

Men da regeringen i 2016 indførte kontanthjælpsloftet, mistede hun 3.500 kroner i boligsikring, og i de følgende år havde hun efter alle faste udgifter 800 kroner om måneden til sig selv og sine tre børn.

Arbejdernes Erhvervsråd (AE) har netop publiceret en rapport, der konkluderer, at der nu er over 64.000 fattige børn i Danmark. Børn, der bliver ramt, ligesom Ann Christoffersens børn gjorde det.

»Begge mine døtre gik til håndbold, og den lille gik også til gymnastik, og det havde de gjort i mange år, men lige pludselig havde jeg ikke råd til at betale det her kæmpe kontingent, og til sidst måtte jeg ringe grædende til kommunen og bede om hjælp. Det var simpelthen så frygteligt«, fortæller hun.

Kommunen ville gerne hjælpe med børnenes håndboldkontingenter, og Ann Christoffersen understreger, at hun under sit sygdomsforløb føler sig overordentlig godt behandlet. Alligevel har tiden som kontanthjælpsmodtager sat sine psykiske og fysiske spor på hende og familien.



»Børnene har set mig bryde sammen, blive vred og kaste med telefonen. De så virkelig mange sider af mig dengang, og hvis jeg har en dårlig dag i dag og kommer til at skælde ud, kan jeg mærke, at de kravler ind i sig selv. Som om de virkelig skal passe på, hvad de siger til deres mor, og ikke gøre noget forkert«.

Oven i arbejdsskaden gik Ann og hendes mand fra hinanden i perioden, så hun også blev enlig forsørger. Flere gange var familien på fire tæt på at flytte i en 2-værelses lejlighed, men Ann kunne ikke blive godkendt til et indskudslån. I stedet fik hun lov til at udskyde huslejen af sin udlejer, og flere gange var hun nødsaget til at låne penge af sin nærmeste familie.

I dag har kommunen godkendt, at Ann har tabt 90 procent af sin erhvervsevne, og hun har fået udbetalt en erstatning. Hun håber på at blive førtidspensionist.

»Jeg er helt magtesløs ved tanken om, at der sidder familier derude, som har det værre. Hvis jeg ikke havde fået anerkendt min tabte erhvervsevne, havde jeg stået i møg til halsen endnu, og det tror jeg ikke, jeg kunne holde til«, siger hun.