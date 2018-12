»Man kunne ikke have demonstranter råbende deroppe på volden«

Sagen kort:

Tibet-sagen

15. juni 2012 besøgte Kinas præsident, Hu Jintao, København. Efterfølgende fortalte demonstranter, at politiet havde konfiskeret Tibet-flag og skærmet dem af.

Tibet-kommissionen blev nedsat i efteråret 2015. I december 2017 konkluderede den, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer under to statsbesøg.

I juni meddelte Rigspolitiet, at man havde fundet mailarkiver, som Tibet-kommissionen ikke fik udleveret. Kort efter fortalte tidligere politifolk til DR og Berlingske, at de siden 1995 havde skærmet demonstranter under Kina-besøg. På den baggrund krævede et politisk flertal en ny undersøgelse.

Den genåbnede Tibet-kommission skal granske Kina-besøg helt tilbage til 1995. Torsdag blev seks tidligere betjente forhørt. En forklarede, at det var Udenrigsministeriet, der havde bedt politiet om at skærme for demonstranter under et Kina-besøg i 2002.

Tirsdag 4. december afhøres to politikommissærer i sagen.

