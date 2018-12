Hval i Hobro har ikke givet op endnu – kan være truet sejhval Der er fortsat liv i hvalen i Hobro, som kan vise sig at være truet hvalart.

Det er nu seks dage siden, at lokale på havnen i Hobro første gang fik øje på en hval i vandet ud for kajen.

Men trods eksperternes forudsigelser om en hurtig død, så er der stadig liv i det op mod ti meter lange dyr, der siden har været genstand for stor opmærksomhed på stedet. Det skriver DR Nordjylland.

Det kommer bag på vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Ivar Høst.

»Den svømmer rundt i havnebassinet dag efter dag og med samme intensitet og på samme måde, så det er ikke sådan, man kan sige, at den er blevet ringere på den uge, der er gået. Det er egentlig nok lidt overraskende«, siger han til DR Nordjylland.

Det er sandsynligt, at hvalen er svømmet ind i fjorden på grund af sygdom eller alderdom, og havde der været en strand og ikke en kaj i Hobro, var hvalen formentlig endt deroppe, fortæller Ivar Høst.

Derfor har hvalen ikke været levnet mange chance for at overleve, men selvom det mest sandsynlige er, at hvalen vil dø inden længe, så kan man ikke udelukke, at den kommer sig.

»Jeg tror, at alle håber, at hvalen klarer den, og så længde den svømmer og ikke ændrer adfærd, så er chancen der. Det kan jo være, at den bare ligger og fisker sild derinde«, siger Ivar Høst.

Måske er det slet ikke en vågehval

Hvalen er tidligere blevet kategoriseret som en vågehval, men efter at have fået tilsendt en række nærbilleder, slår biolog og indehaver af hjemmesiden Hvaler.dk Carl Kinze nu tvivl om den konklusion.

»Vi har fået gode billeder af hovedet og lufferne, og der kan vi se, at den ikke har hvide luffebånd, som er særkendetegn for en vågehval. Det kan ikke være en vågehval«, siger han til DR Nordjylland.

Derudover tyder hvalens bugfuger, som er den hud, der sidder på undersiden af hvalen, på, at det er en sejhval.

»Hvis de er korte, er det en sejhval, hvis de er lange, kan det være en anden. Men de er korte på den her«, siger Carl Kinze.

Sejhvalen findes i omkring 50.000 eksemplarer og er kategoriseret som en truet dyreart og optræder på IUCNS’ rødliste over truede dyrearter.

Sidste gang, hvalarten blev set i Danmark, var i 1980 – for 38 år siden.

Den er aldrig før set i en dansk fjord. Derfor vil det være lidt af en sensation, hvis der er tale om en sejhval, siger Carl Kinze.

»Sejhvalen er en oceanisk hval, der kommer ude fra det åbne hav og har krebsdyr som hovedføde, så det gør historien endnu mere speciel«, siger Carl Kinze.

Han anerkender, at hvalen lige nu ser ganske livlig ud, men kan også spotte tegn på slid.

»Den ser alligevel lidt forslået ud. Hvis man kigger rundt omkring på den, så har den mistet overhuden forskellige steder og har skrabesår«, siger han.

På de sociale medier har flere opfordret til, at man prøver at trække hvalen ud i det åbne vand igen, men det vil ikke være den bedste løsninger, mener Carl Kinze.

»Vi ved ikke, om det er muligt at gøre noget for den. Jeg tror, det bedste er ikke at gøre noget. Hvalen har i sidste ende selv ansvar for sine handlinger, indtil den dør«.