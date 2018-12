Omstridt opholdskrav påvirker også ret til efterløn og seniorjob

Fakta

Opholdskrav

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre et opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

Opholdskravet betyder, at man skal have været i Danmark eller et andet EU/EØS-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge, uagtet at man er medlem af en a-kasse.

Kravet skal bidrage med 50 millioner kroner om året til den skatteaftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året.

Der har dog vist sig at være en række konsekvenser af opholdskravet. Det rammer eksempelvis danske statsborgere, der har været i udlandet for at arbejde. De får ikke noget ud af de penge, de har betalt til en a-kasse i årevis.

Kravet får også i nogle tilfælde betydning for retten til barsels- og sygedagpenge.

