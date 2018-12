Metroselskab får millionbøde - arbejdere var i livsfare

Selskabet bag Københavns metrocityring har accepteret at betale knap halvanden million kroner i bøde for brud på arbejdsmiljøloven. Det oplyser Københavns Politi.

Sagen mod selskabet Copenhagen Metro Team skulle have været for retten mandag, men retsmødet blev aflyst. Det skyldes, at selskabet har oplyst til anklagemyndigheden ved Københavns Politi, at bøden vil blive betalt.

Selskabet er tiltalt for 17 tilfælde af brud på arbejdsmiljøloven på metrobyggepladser i København.

I flere af forholdene er metroarbejdere kommet slemt til skade - i andre var der fare for deres 'liv og helbred', som det hedder i anklageskriftet.

ritzau