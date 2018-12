Dansk Erhverv: »Der begynder at være nogle snubletråde, som man ikke rigtig kan gennemskue konsekvenserne af« Dansk Erhverv og Dansk Industri frygter, at opholdskravet vil holde danskere hjemme.

Det kan gå udover dansk erhvervsliv, hvis regeringen og Dansk Folkeparti som planlagt gennemfører et opholdskrav, der begrænser, hvem der i fremtiden har ret til dagpenge.

Sådan lyder den samstemmende bekymring fra erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv.

»Det er ikke noget, vi er særligt begejstrede for i Dansk Erhverv. Det skaber nogle problemer for flere af vores medlemsvirksomheder«, siger Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i organisationen.

Han er i dialog med flere medlemsvirksomheder, der »river sig i håret«, fortæller han. Også Dansk Industri får flere henvendelser.

»Vi har rigtig, rigtig mange spørgsmål fra virksomhederne, så vi kan allerede mærke den usikkerhed, det skaber«, siger Linda Duncan Wendelboe, chef for DI Global Talent.

Opholdskravet, som efter planen træder i kraft ved årsskiftet, betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge, også selv om du er medlem af en a-kasse.

Snubletråde

Erhvervsorganisationernes frygt er, at opholdskravet kan få danske medarbejdere til at undlade at rejse ud i verden og blive klogere.

»Det, vi kan frygte, er, at selskaber i Danmark vil få sværere ved at sende deres danske medarbejdere ud omkring og hjælpe med at skabe vækst til virksomheden i udlandet. Og også at deres danske medarbejdere kan dygtiggøre sig i udlandet og vende tilbage og bidrage«, siger Linda Duncan Wendelboe.

I lovforslaget er der formuleret en række undtagelser, som ikke bliver omfattet af opholdskravet. Det er eksempelvis studerende, forskere og udsendte for danske virksomheder. Men især er sidstnævnte undtagelse ikke formuleret klart nok, mener erhvervsorganisationerne.

»Der begynder at være nogle snubletråde, som man ikke rigtig kan gennemskue konsekvenserne af«, siger Peter Halkjær.

Han kan ikke svare på, om problemerne kan løses med klarere formuleringer, eller om forslaget helt bør droppes.

»Det er svært at afgøre på nuværende tidspunkt. Man skylder processen at se, om det kan lade sig gøre at finde en løsning på de udeståender, der er lige nu. Men udgangspunktet er, at det ikke er noget, der er vokset i vores baghave«, siger han.

Penge til lavere skat

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede at indføre opholdskravet for at finde penge til en skatteaftale, som partierne indgik tidligere på året. Kravet bidrager med 50 millioner kroner om året.

Argumentet er, at man skal have en tilknytning til Danmark for at have adgang til det danske dagpengesystem, og især Dansk Folkeparti har ikke lagt skjul på, at hensigten er at begrænse udlændinges adgang til dagpenge.

Det har dog efterfølgende vist sig, at opholdskravet har flere konsekvenser. Ud af de omkring 4.500 personer, som ifølge Beskæftigelsesministeriet vil være omfattet, når kravet er fuldt indfaset i 2022, er hver fjerde dansk statsborger.

Det har også vist sig, at adgangen til barselsdagpenge og sygedagpenge i nogle situationer bliver begrænset.

Forslaget skal efter planen færdigbehandles i Folketinget inden jul.