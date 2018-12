Landmand betaler millioner tilbage i tilspidset vejstrid Sydjysk landmand, der i oktober lukkede en offentlig vej, vil gøre rent bord og tilbagebetaler kompensation.

Landmand Martin Lund Madsen, der siden oktober har blokeret en vej i Vejen Kommune, betaler nu godt to millioner kroner tilbage.

Det skriver tvsyd.dk.

Den sydjyske landmand fik pengene som kompensation for, at Banedanmark eksproprierede en del af hans jord i forbindelse med anlæggelse af en ny vej.

Højesteret afgjorde i september, at ekspropriationen var ulovlig.

Det fik 22. oktober landmanden til at etablere afspærringen af Skovgårdsvej ved hjælp af sandsække og bigballer.

»Jeg betaler pengene tilbage for at få rent bord, og så forventer jeg, at man går i gang med at fjerne vejen, siger Martin Lund Madsen til TV Syd.

Der er tale om et beløb på 2.073.220 kroner, som landmanden nu betaler tilbage til Banedanmark.

Hans synspunkt er, at Vejen Kommune enten skal købe jorden eller fjerne vejen fra hans jord.

Men borgmester Egon Fræhr har afvist, at man vil købe jorden og i stedet bebudet en ny sag om ekspropriation.

»For vi kan jo ikke have en ulovlig vej liggende, har borgmester Egon Fræhr (V) udtalt til Ritzau.

Torsdag 6. december har Vejen Kommune således indkaldt til en såkaldt åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

Fremgangsmåden har dog fremkaldt panderynker hos flere folketingspolitikere, blandt andre Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der har kaldt det 'dybt betænkeligt'.

Martin Lund Madsen har ifølge TV Syd lagt sag an mod både Banedanmark og Vejen Kommune for at få afgjort, hvem der skal fjerne vejen. Den sag skal for Retten i Esbjerg i nærmeste fremtid.

