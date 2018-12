Ren mandeliste sender S på kvindejagt i Nordsjælland

Med valget af journalisten David Trads som socialdemokratisk folketingskandidat i Egedal-kredsen i Nordsjælland, er partiets hovedbestyrelse blevet sendt på en opgave:

Den skal nu udpege en kvindelig folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds. Ellers ville de socialdemokratiske vælgere kun have mænd at stemme på.

Og partiets interne love tilsiger, at der skal være mindst en kandidat af begge køn. Det oplyser partisekretær Jan Juul Christensen til Ritzau.

»Vi synes, at det er vigtigt, at begge køn bliver repræsenteret, og vi gør en del for at sikre ligestilling. Det er et sundt princip, at man kan stemme på en person af hvert køn, siger han.

Hvad er så forklaringen på, at der ikke af sig selv er valgt kandidater af begge køn i Nordsjælland?

»Det skal stå kredsene frit for at vælge den, de synes er kvalificeret. Det er en individuel beslutning, hver gang en kreds vælger en kandidat.

»Nu er det faldet sådan ud, at alle seks kredse har valgt mænd. Tidligere har der været tre kvinder stillet op deroppe. Så det kan variere, siger Jan Juul Christensen.

Partisekretæren har ikke nogen opgørelse over, hvor ofte paragraffen om at sikre en vis kønsbalance på stemmesedlen er blevet brugt. Men det er ikke ret ofte, det sker. Jan Juul Christensen nævner valget i 1998, hvor Margot Torp blev opstillet som suppleringskandidat i Ribe-kredsen og valgt.

Hovedbestyrelsen har endnu ikke fundet frem til en kvindelig kandidat, der kan stå på de nordsjællandske stemmesedler ved næste valg. Jan Juul Christensen håber, at det kan ske i januar.

For at komme i betragtning som suppleringskandidat skal man enten indstilles af en lokal partiforening, af en kreds eller samle underskrifter fra 50 partimedlemmer.

Ud over David Trads kan de vælgere i Nordsjælland, der vil stemme på S, ifølge partiets hjemmeside vælge mellem Henrik Møller, Miki Dam Larsen, Nick Hækkerup, Per Frost Henriksen og Rasmus Stoklund.

Den kvindelige kandidat kommer til at opstille på lige vilkår med de øvrige.

Folketingsvalget skal afholdes senest 17. juni.

ritzau