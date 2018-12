Fem biler har været involveret i et voldsomt sammenstød på Sydmotorvejen i retning mod København. Det melder Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge vagtchef Mikkel Kjærgaard er der foreløbigt ingen meldinger om tilskadekomne.

»Vi er ikke i øjeblikket i stand til at sige, hvordan uheldet er foregået, men heldigvis ser det kun ud til at gå ud over trafikken«, siger han.

Opdateres.

ritzau