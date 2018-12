11-årige kaster op og tager afføringsmiddel for at tabe sig

Flere end fem procent af 11-årige børn har forstyrret spisning. En del af dem bruger afføringsmidler og faster for at tabe sig.

Det oplyser Danmarks Frie Forskningsfond på baggrund af talmateriale om næsten 100.000 børn.

Epidemiolog og lektor Katrine Strandberg-Larsen fra Københavns Universitet modtager onsdag forskningsgrantet Sapere Aude: Forskningsleder. Det får hun fra Danmarks Frie Forskningsfond, der støtter projektet.

Lektoren skal undersøge sammenhængen mellem forstyrret spisning i barndommen og udviklingen af en egentlig spiseforstyrrelse.

I projektet skal hun lede en gruppe forskere, som skal analysere data fra Danmarks største såkaldte fødselskohorte. Det er statistikernes betegnelse for en befolkningsgruppe, der har fælles karakteristika - for eksempel samme fødselsår - og som underkastes undersøgelser over længere tid.

Godt 95.000 børn er blevet fulgt, helt fra deres mødre bar dem i maven. Børnene blev født mellem år 1996 og 2003.

8 pct. af pigerne havde forstyrret spisning

Der indsamles stadig registerdata og laves undersøgelser med spørgeskemaer med dem løbende.

Da de var 11 år, udfyldte de et spørgeskema. Ud fra de data kunne forskerne se, at seks procent af drengene og otte procent af de 11-årige piger havde forstyrret spisning.

»Vi har for eksempel spurgt, om de bruger afføringsmidler eller har fastet en hel dag for at tabe sig. Og det gør en del af både drengene og pigerne faktisk«, siger epidemiolog og lektor Katrine Strandberg-Larsen i en pressemeddelelse.

Dog er det mindre end én procent af de 11-årige, der opfylder kriterierne for at have en egentlig spiseforstyrrelse. Kriterierne går blandt andet på BMI - det såkaldte kropsmasseindeks - der er et udtryk for forholdet mellem en persons vægt og højde.

