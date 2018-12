FOR ABONNENTER

Jeg tilbragte det meste af min ungdom på KB’s fodboldanlæg på Peter Bangs Vej, og derfor var det som at miste et familiemedlem, da K.B. Hallen brændte ned til grunden. Det var ikke kun et arkitektonisk mesterværk, der stod i flammer den septemberdag i 2011 – det var min fortid.