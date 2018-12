»Min far er ret kompromisløs: Der er det, han gider, og det, han ikke gider. Der tror jeg, at jeg vil blive ved med at strække mig længere, for at alle har det sjovt og godt«, siger Fie Hækkerup. Som ny formand for den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum følger hun faren og folketingspolitikeren Nick Hækkerup ind i den politiske verden.