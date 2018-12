Politiet leder efter spor i sag om drabet på gravide Louise

Mere end to år efter drabet på en gravid kvinde i Herlev har Københavns Vestegns Politi onsdag indledt en fornyet jagt på spor ved gerningsstedet.

Med politihunde gransker efterforskerne Elverparken, hvor den 32-årige Louise Borglit om aftenen 4. november 2016 blev dræbt med kniv.

»Selv om vi tidligere har haft omfattende søgning med politihunde, og at drabet ligger mere end to år tilbage, så vurderer vores eksperter, at det fortsat vil være muligt at finde spor«, siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Tidligere i år nedsatte Københavns Vestegns Politi en gruppe af erfarne efterforskere fra andre politikredse til at se på sagen med friske øjne.

Det er på baggrund af gruppens arbejde og øvrig tidligere efterforskning, at der nu sker fornyet søgning med politihunde i området.

»Det er en række spor, vi tidligere har set på, som vi nu vender igen. Det skal tages helt bogstaveligt, at vi fortsat efterforsker dette bestialske drab, og derfor opfordrer vi fortsat også vidner til at kontakte os, hvis man ligger inde med viden, man ikke tidligere har delt med politiet«, siger Ole Nielsen.

Vidne så mand forlade parken

Der er tale om et område øst for gerningsstedet, der onsdag formiddag bliver undersøgt. I alt otte politihunde bruges i forbindelse med søgningen.

Louise Borglit var gravid i syvende måned, da hun om aftenen 4. november 2016 var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken.

Den 32-årige kvinde blev stukket med kniv, og umiddelbart efter forbrydelsen skal et vidne have set en mand forlade parken. Men denne mand er altså aldrig blevet pågrebet.

Efterforskningen har været præget af mangel på beviser og gennembrud. Blandt andet har politiet endevendt området omkring gerningsstedet for at finde gerningsvåbnet.

Et stort antal knive er indtil videre blevet undersøgt, men ingen af dem matcher de skader, som er fundet på den dræbte kvinde.

