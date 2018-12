Charlotte fik fire gode veninder via digitalt mødested: »Jeg nærmede mig årsdagen for min mands død. Min hund var også lige død, og så stod jeg der, og der skulle ske noget«

Mine børn sagde, »det er godt, at du skal mødes med dem på en restaurant. Man ved aldrig«.

»Jeg tror på det bedste i folk«, svarede jeg.

»Men send os lige en smiley, når du kommer frem, så vi ved, at alt er okay«.

Charlotte Falmers to voksne børn havde nu ikke behøvet bekymre sig.

For den aften sidste år i december på Madklubben i Store Kongensgade i København var deres mor i overordentlig godt selskab. Her mødte hun fire voksne kvinder, hun havde fundet på det digitale mødested Boblberg, og som nu præcis et år senere kan holde julefrokost som en fasttømret flok.

FAKTA Sådan bobler du 1Gå ind på Boblberg.dk, og opret en gratis bruger. Du bestemmer selv, om dit brugernavn skal være dit eget eller noget, du finder på. Det har 110.000 danskere allerede gjort. 2Se dig omkring.Du kan nu se, hvad andre efterlyser i deres bobler over hele landet eller i lokalområdet, og du kan skrive med dem. 3Lav en boble, hvor du efterlyser ligesindede. Her har du brug for et foto enten af dig selv – eller eksempelvis et symbol for det, du leder efter. Interesserede kan så skrive på din boble. 4De 10 mest brugte søgeord er: Venner (venskaber, veninder osv.), gåture, madklub, træning (løb, dans, fodbold, badminton, tennis), angst, reservebedste, musik, rejse, tilflytter, strik.

Vis mere

»Fra vi satte os ned, var der en helt særlig stemning. Vi havde så meget til fælles. Flere af os havde adopteret eller var adopterede. Vi er til teater, brætspil og kunne lide den samme slags rejser, og i en storby ville vi alle vælge at se musical, gå på jazzklub og drikke bobler, yes, meganice«, fortæller hun.

»Vi havde samme humor, vi grinede rigtig godt sammen, og vi lavede sjov med tjeneren, som var ret sød, og som vi gerne ville præsentere for vores døtre. Han blev lidt panikslagen, den unge mand, da vi forklarede ham, at vi har dem i alle aldre, og nu tager vi dem med næste gang, så kan du bare vælge, duer ikke, næste«.



Jeg fandt reservebedste Fandt reservebedste Gitte Sørensen, 43 år, stud. ergoterapeut: Vores lille familie med to mindre børn er tilflyttere i Gribskov. For tre år siden vi begyndte vi at lede efter nogle bedsteforældre. Vi har en morfar, som bor 250 km væk, og en farmor, vi ikke rigtig ser. Og vi ville gerne have den dimension ind i børnenes liv. Alle de ting, bedsteforældre gør med at hygge og være sammen og fodre ænder. Så faldt jeg over Boblberg, men der gik over et år, før jeg fik kontakt med nogen. Og så var der en, der kontaktede mig, og det var nogle, der bor lige i nærheden. Det fungerede supergodt i halvandet år, men nu er der noget sygdom, og vi vil ikke trænge os på. Når de har overskud, tænker jeg, de kontakter os igen. Vis mere

Da Charlotte Falmer var på vej ud ad døren og skulle betale, spurgte hun den hårdtprøvede tjener, om han troede på, at kvinderne aldrig havde mødt hinanden før i aften?



»Nej, det troede han i hvert fald ikke på«.

Et fleksibelt netværk

Boblberg er en dansk opfindelse, der har fem år på bagen.





To tvillinger og deres fætter, alle i trediverne og med chefjobs i healthcare, forsikring og bank, besluttede at lave et socialt sted, som er anderledes. Mere inviterende, intimt og trygt end Facebook og mindre forpligtende end foreningsliv i kommunale lokaler. Og med 100 procent anonymitet og uden videresalg af data.

»Der manglede noget, der bandt mennesker sammen i fællesskaber. Vi er inspireret af højskoler og foreningslivet, men ville bygge noget, der er mere fleksibelt og for udsatte grupper«, forklarer den ene af tvillingerne, Rasmus Stæhr, som gik fra et chefjob med 100+ medarbejdere i Falck til et startup, hvor der p.t. er en meget beskeden løn.



»Men også i mit arbejde i Falck kunne jeg jo se, at ensomheden og mental usundhed eksploderer. Og vi oplever, at folk faktisk ikke er bange for at tale om tabuer, når de kan gøre det på vores platform, hvor de selv bestemmer, hvor meget de vil fortælle«.

Hvis bare vi undgår en eller to borgere, der får en depression og langtidssygemelding, så er pengene givet godt ud« Trine Egetved Trine Egetved, Gribskov Kommune

I dag har Boblberg 6 fuldtidsansatte, og hele platformen er udviklet efter brugernes ønsker.

»Det ligner overhovedet ikke det, der var vores udgangspunkt. Heldigvis. Det var vores brugere, der selv fandt på, at boblerne skulle være det centrale. Hvor man så kan lave sin egen eller reagere på andres. Og det var dem, der krævede, at man ikke skulle lave profiler, andre kan snage i, men bare skal have en bruger«, forklarer Rasmus Stæhr.

Nymodens mødested

Charlotte Falmer hørte om Boblberg på sit arbejde i en kirke på Frederiksberg, hvor hun ved et arrangement i ældreklubben skulle hjælpe de ældre med at oprette en bruger og komme på Boblberg på iPad, som mange af de ældre synes, er svært og ’nymodens’.