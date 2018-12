Kammeradvokat: Kommuner har opkrævet ulovlig betaling hos ældre

Kommuner landet over har ulovligt krævet penge for mad, tøjvask og rengøring, når ældre er blevet indlagt på en kommunal akutstue i stedet for på et regionalt sygehus.

Det fastslår Kammeradvokaten i et 15 sider langt juridisk notat til Folketingets Sundhedsudvalg.

Det skriver DR Sjælland.

De indlagte på akutstuer har ikke behov for specialiseret lægehjælp, men derimod pleje, og det sørger sygeplejerskerne for i samråd med patienternes egen læge, der har ansvaret.

Det er typisk ældre, der bliver indlagt på stuerne.

I Region Sjælland har langt de fleste kommuner således opkrævet penge for mad, rengøring og medicin fra de ældre og syge, selv om de var henvist til akutpladsen af en læge.

Det er til trods for, at sundhedsloven klart foreskriver, at patienterne ikke skal betale for at være indlagt på et sygehus, og akutstuerne går i stedet for ophold på et sygehus.

En af de skyldige kommuner er Næstved. Her erkender borgmester Carsten Rasmussen (S), at hans kommune har krævet penge af de ældre på akutpladserne.

»Der er jo sket en opgaveglidning de senere år, hvor sygehusene udskriver de ældre meget hurtigt. Vi har fundet det naturligt, at de ældre betaler for mad, rengøring og tøjvask«, siger han til DR Sjælland.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) oplyser i en mail til Ritzau, at pengene bliver betalt tilbage.

»Kommunerne skal ikke opkræve betaling for akutpladser – længere er den ikke. Og det har vi nu sat streg under med finansloven, så det ikke sker fremadrettet«, siger ministeren.

Kommunernes Landsforening (KL) har ment, at det var i orden at opkræve brugerbetaling for mad og tøjvask.

Argumentet var, at det var en ydelse efter serviceloven. Men det afviser Kammeradvokaten, der slår fast, at sundhedsloven meget klart siger, at ydelsen skal være vederlagsfri.

»Nu skal vi sammen med KL se på, hvordan vi bedst præciserer reglerne, så der ikke er tvivl om dem. Og vi skal også se på, hvad vi gør bagudrettet – om borgerne for eksempel har krav på en tilbagebetaling«, siger Ellen Trane Nørby.

ritzau