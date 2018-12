Pape er tryg efter notat om FN-erklæring Modsat sin udlændingeordfører afviser den konservative formand, at de konservative kommer til at indtage en form for dissens internt i regeringen om omstridt FN-erklæring.

Nok har den konservative udlændingeordfører, Naser Khader, de seneste uger talt dunder om FN’s kommende migrationserklæring. Og nok har justitsminister og K-formand Søren Pape Poulsen rost Khader for at rejse debatten.



Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan sove trygt om natten.

De konservative kommer ikke til at indtage en form for dissens i forhold til regeringens opbakning til erklæringen. Og med det juridiske notat, regeringen har lavet om erklæringen, er der ikke længere grund til bekymring.

Sådan lyder det fra Søren Pape Poulsen, efter at Naser Khader så sent som onsdag eftermiddag under en debat i Folketingssalen gentog sin bekymring for erklæringens eventuelle betydning for dansk politik.

Det er ikke noget sololøb, jeg kører Naser Khader

»Jeg har meget respekt for, at han rejser nogle bekymringer«, forklarer Pape om partifællen, men henviser til regeringens juridiske notat om erklæringen, »som sådan set gør det klart, at det er en ikke juridisk bindende aftale«.

Norsk dissens

At Khader ikke ser det helt på samme måde, kom frem i Politiken onsdag, hvor han trods det samme juridiske notat antydede, at de konservative måske kan komme til at tage en form for dissens internt i regeringen - efter norsk forbillede, hvor regeringspartiet Fremskridtspartiet netop har gjort dette i forbindelse med Norges tilslutning.

Søren Pape Poulsen, kunne dit parti komme til at lave en form for dissens ala Fremskridtspartiet i Norge, som også sidder i regering?



»Nej, det kan ikke komme til at ske«.







Er du betrygget af det juridiske notat, der er kommet – at der er ingen farer ved det her?

»Ja, det er jeg betrygget af. Jeg ser ikke, som den juridiske forklaring er, at vi står i nogen fare«.

Men sådan må man jo forstå Naser – han er ikke betrygget efter at have læst den?



»Næ, men det må han vel også godt ikke være«, svarer justitsministeren og tilføjer:

»Der er ikke noget unaturligt i at have nogle bekymringer om, hvad kan det være, før man har det helt oplyst. Jeg siger så bare, at jeg tager det sådan set ret roligt, fordi vi har fået en klar juridisk garanti, som vi har set nu her, og så er vi ved at lave en stemmeforklaring«.

Den omtalte stemmeforklaring er en tekst, som den danske regering arbejder på at blive enige om med en række andre lande. Den skal præcisere den danske regerings fortolkning af erklæringen. Hvad dens ordlyd bliver, vides endnu ikke, men ifølge Khader er dens indhold afgørende for hans syn på dansk tilslutning.

»Aftalen er, at vi i regeringspartierne skal se forbeholdspapiret, når det er på plads«, siger han og tilføjer:

»Jeg har haft det oppe i gruppen flere gange. Den konservative gruppe deler min skepsis, og vi har leveret vores spørgsmål til regeringen, så man har diskuteret internt i regeringen. Så det er ikke noget sololøb, jeg kører«.

Uvished om ministerrepræsentant

Både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var onsdag kaldt i Folketingssalen af Dansk Folkeparti for at svare på spørgsmål om erklæringen. DF er - på linje med Khader - bekymret for, om erklæringen vil kunne påvirke dansk udlændingepolitik, hvilket statsministeren blankt afviste.