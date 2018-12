Hvad? Tibet-kommissionen og Skattekommissionen har haft meget svært ved at få de oplysninger, de har brug for, fra myndighederne. Det har sået tvivl om demokratiets evne til at undersøge sig selv. Måske kan det gøres bedre.

Højsteretsdommer: »Blodet har ikke flydt ned over siderne« Det danske demokratis stærkeste undersøgelsesværktøj er kommissionen, og højesteretsdommer Jens Peter Christensen har været med til at designe det. Selv i lyset af Tibet-sagen har han svært ved at se, hvordan værktøjet kan forbedres.