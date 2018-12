Minister skærper kontrol med medicinsk udstyr

Da en DR-udsendelse i 2017 afslørede, at en udbredt smertestillende medicin, Tramadol, var stærkt vanedannende og gjorde rigtig mange patienter afhængige af stoffet, reagerede Lægemiddelstyrelsen prompte:

Alle læger blev pålagt en pligt til i et år at indberette alle formodede bivirkninger ved Tramadol - og ikke kun de alvorlige.

»Der var ikke særlig mange indberetninger til Lægemiddelstyrelsen om Tramadol. Lægemiddelstyrelsen indførte skærpet indberetningspligt, og lige pludselig kom der tilbagemeldinger om dyb afhængighed fra en lang række læger og patienter, som aldrig nogensinde var blevet indberettet før. Det gav grundlag for at få et andet overblik over situationen og førte til skærpede regler for Tramadol«, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

’Skærpet indberetningspligt’ er en mulighed, når det handler om lægemidler. Men den samme intense overvågning kan i dag ikke indføres på medicinsk udstyr, selv om det er implantater, der sættes ind i patienterne.





Flere data fra din læge

Det vil Ellen Trane Nørby lave om på med en ny bekendtgørelse, siger hun i et interview med Politiken. Det sker efter to ugers danske og internationale afsløringer af ringe sikkerhed og kontrol med medicinsk udstyr, som har givet alvorlige følger for nogle af de patienter, som får det opereret ind i kroppen.

Serie I din krop Mindst 116 gange om dagen får en dansker indsat medicinsk udstyr i kroppen – begrebet dækker alt fra kunstige hofter over syntetiske net til kvinders underliv til pacemakere. Overblikket over de anslået 500.000 forskellige produkter i Europa er begrænset. Godkendelsen af dem er mere lemfældig end de krav, der gælder for medicin. Og myndighedernes overblik over, om produkterne gør skade på den krop, de er anbragt i, er mangelfuldt. Politiken undersøger konsekvenserne sammen med DR Dokumentar og 57 andre medier i 36 lande, organiseret i International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. Vis mere

»Det redskab har vi ikke haft for medicinsk udstyr, men det kommer vi til at få nu, så man som myndighed ikke går rundt og tænker, at alt er godt, fordi vi ikke hører noget«, siger sundhedsministeren.





Et andet skridt i forsøget på at få bedre overblik over det medicinske udstyr og eventuelle problemer for de patienter, som bærer det i kroppen, findes i et omfattende lovforslag om sundhedsdata, som regeringen fremsætter om få dage, og som er resultatet af en politisk aftale, der omfatter samtlige partier i Folketinget.

I dag overfører er de alment og specialpraktiserende læger ikke patientinformationer til Landspatientregistret, men det skal de fremover.

»Så kan vi hive strukturerede data ud fra almen praksis. Det kommer til at følge patienterne videre i behandlingsforløbet, så man får en kommunikation på tværs af egen læge, sygehus og de kommunale sundhedstilbud«, siger Ellen Trane Nørby.

»Det handler jo ikke om den personlige psykosociale samtale med egen læge, den skal ikke deles nogle steder. Men det kan være diagnoser, implantater, forskellige ting i et behandlingsforløb, der kan være relevant«, siger ministeren.

Overvågningen af medicinsk udstyr er nødt til at være stærkere. Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister.

Politiken beskrev for en uge siden, hvordan de kobberspiraler, mange kvinder bruger som prævention, er et stykke uudforsket land for sundhedsmyndighederne: Hvor mange kvinder bruger dem, og hvor ofte giver de komplikationer?

Det kan ingen svare på i dag, fordi kobberspiraler erhverves i håndkøb og håndteres af familielæger og gynækologer.