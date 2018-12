Hvert år mødes 20 modne mænd i Espergærdehallens gamle cafeteria for at hylde fortiden

Sonny Larsen er laugets overpudser. Han står for alt det praktiske omkring lauget og det årlige møde. Derudover sørger han for, at stemningen i lokalet er i top. Og så er det hans kone, Jane, der tilbereder og serverer klipfisk sammen med Edna, hvis mand også var med i laget, da han levede. Edna spiller også klaver under Pudselaugets vise, der bliver sunget forud for middagen.