Hvis Mads mister sit arbejde, kan hans kone miste sin opholdstilladelse Hvis Mads Breyen bliver arbejdsløs, kan han kun få integrationsydelse. Tager han den, må hans japanske kone ikke blive i Danmark.

Siden 49-årige Mads Breyen, hans japanske kone Kazumi Breyen og parrets fire-årige søn Kai flyttede til Danmark for tre år siden, har de klaret sig selv. De havde forberedt flytningen ved at spare et par hundrede tusinde kroner op, de fandt en toværelseslejlighed i Sorø og søgte familiesammenføring.

»Vi var godt klar over, at der ikke var noget sikkerhedsnet for os, da vi kom, så vi var meget forsigtige. Det var svært at finde job, men efter noget tid fik jeg arbejde gennem et vikarbureau som ufaglært produktionsarbejder i Ringsted til 19.000 kroner om måneden«, fortæller Mads Breyen.

For to år siden kom hans kone også i arbejde, samtidig med at hun lærer dansk, og senere skiftede han selv job til sælger i samme virksomhed. Fordi de begge havde meldt sig ind i en a-kasse, var de også blevet berettiget til dagpenge, og de planlagde en familieforøgelse.

»Det så egentlig meget godt ud. Vi fandt en andelsbolig i Sorø, hvor der var plads til Kai og en lille gårdhave, og vi følte, at nu havde vi bidt os fast og var sikre«, siger Mads Breyen.

Helt klædt af

Den tryghed, som parret efterhånden havde opnået, er dog ved at blive taget fra dem igen. Regeringen og Dansk Folkeparti planlægger at indføre et opholdskrav ved årsskiftet, der betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge, også selv om man er medlem af en a-kasse.



Hvis dagpengene ryger, kan man i stedet komme på den markant lavere integrationsydelse, der med finansloven er omdøbt til en ’overgangsydelse’. Men det er ikke en mulighed for Mads Breyen.

Kommer han på integrationsydelse, ryger hans kones midlertidige opholdstilladelse, fordi hun er her på en familiesammenføring. Derfor vil han stå helt uden indtægt, hvis han skulle blive arbejdsløs.

»Hvis der sker noget nu, så står vi og kigger lige ned i afgrunden. Jeg kan ikke engang få en integrationsydelse, så vi måske lige kunne betale huslejen en måned eller to, indtil jeg fandt et andet job. Jeg er helt klædt af«, siger han og fortsætter:



»Det er ikke for at smøre tykt på, men jeg ligger bogstaveligt talt søvnløs om natten. Jeg har et ansvar, ikke kun for mig selv, men også over for min kone og især Kai. Han skal have en tryg opvækst. Det er angstprovokerende«.

Kazumi og Mads Breyen mødte hinanden i Japan i 2012, hvor Mads Breyen var flyttet til allerede som 30-årig for at være sammen med en tidligere kæreste. Han har boet forskellige steder i landet og har i en årrække ejet og drevet sin egen bar. Da Kazumi Breyen blev gravid, trak et liv i Danmark mere og mere i dem.

»I Japan forventes det, at mor bliver hjemme og bager cupcakes, mens far arbejder over til klokken otte eller ni om aftenen for at få råd til det hele. Og hvis Kai skulle have sig en uddannelse, skulle jeg nærmere arbejde til klokken elleve, for det er ret bekosteligt«, siger Mads Breyen.

At flytte retur til Japan er alligevel i parrets overvejelser nu, fordi fremtiden i Danmark er blevet usikker.

Politikerne forsvarer opholdskravet med, at man skal have en tilknytning til Danmark for at have adgang til dagpengesystemet. Selv om Mads Breyen har været væk fra sit hjemland i 15 år, køber han ikke den forklaring.

»Jeg har ikke været til last for staten i den tid, jeg har været væk, og jeg betaler en masse penge i skat nu, hvis det endelig er det«, siger han og fortsætter:

»Jeg mener bare, at vi må have lov at have en eller anden plads i samfundet. Jeg er egentlig med på præmissen om, at hvis du kommer hertil, må du ikke være nogen udgift, og du må ikke lave noget ballade. Men vi har ikke suttet på labben, vi har klaret os selv. Det er ikke fordi, vi beder om nogen penge. Vi siger bare, at hvis nu uheldet er ude, kan vi så ikke lige komme over næste bakke med et skub i ryggen?«, spørger han.