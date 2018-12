To anholdt for drab på radiovært Nedim Yasar To mænd på 24 og 25 er sigtet for drab og medvirken til drab på radioværten Nedim Yasar.

Københavns Politi har anholdt to mænd i forbindelse med drabet på radioværten Nedim Yasar. De anholdte er henholdsvis 24 og 25 år. De sigtes begge for drab og for medvirken til drab. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. To mænd anholdt i forbindelse med drabet på Nedim Yasar #politidk https://t.co/IIbbmZOeUH — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 6. december 2018 Nedim Yasar blev skudt og dræbt den 19. november på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Her havde Yasar været til en reception i forbindelse med bogen "Rødder", som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig. Bogen handler blandt andet om Yasars fortid i bandemiljøet, som han forlod gennem et såkaldt exitforløb. Politiet oplyser i forbindelse med anholdelsen, at mulige motiver bliver efterforsket. Flugten fra Vibevej er muligvis sket i en blå VW Passat, som forud for drabet har holdt parkeret på Vibevej. Politiet hører gerne fra vidner, der har set bilen. Det er politiets opfattelse, at gerningsmændene flygtede i en blå VW Passat som den på billedet. Foto: Københavns Politi Det er politiets opfattelse, at gerningsmændene flygtede i en blå VW Passat som den på billedet. Foto: Københavns Politi Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvorvidt Nedim Yasar kendte de to mænd, som nu er anholdt. Mændene bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Ritzau