Spionchef: Jeg nedskriver ikke terrortruslen her i telefonen Danmark stak mere ud for 10 år siden, da karikatursag gjorde os til et efterstræbt terrormål, erkender leder af efterretningstjenesten. Men truslen er der endnu.

På forsiden af risikovurderingen var der for tre år siden billedet af et blomsterhav i Paris og et sort klistermærke med teksten »Je suis Charlie«. Som det naturligste i verden placerede Forsvarets Efterretningstjeneste kapitlet om terror forrest i beretningen, hvor truslen fra Islamisk Stat mod Danmark og Vesten blev beskrevet.

Serie Sikkerhedens pris For 10 år siden gjorde genoptrykningen af Jyllands-Postens Muhammedtegninger Danmark til et af verdens mest efterstræbte terrormål. I årene efter blev en lang række kendte og ukendte angreb forhindret på dansk jord. Men det er længe siden, så har terroristerne glemt tegningerne, og hvorfor bliver truslen fortsat vurderet som alvorlig?

Men hvis man slår op i spionvæsenets nye rapport for 2018, er emnet rykket tilbage i bussen efter risikoen for cyberangreb og Ruslands forsøg på at påvirke Vesten. I dag ligger IS i ruiner, og selv om afdøde Osama bin-Ladens al-Qaeda-bevægelse »ruster sig i stilhed«, er det længe siden, den har gjort væsen af sig i Europa.

På den baggrund må det vel snart være på tide at skrue lidt ned for temperaturen, så befolkningen ikke behøver høre om, at terrortruslen mod Danmark er uændret høj? Men så langt vil efterretningschef Lars Findsen ikke gå, selv om nogle kan tolke prioriteringen af cyberangreb og Rusland på den måde.

»Normalt rangordner vi ikke truslerne mod hinanden, og hvad der er størst. Men de to andre områder fylder meget for tiden. Men derfra og til at sige, at nu er terrortruslen ikke længere alvorlig, vil være misvisende«, siger Lars Findsen, der før har været leder af landets interne sikkerhedstjeneste PET og siden 2015 chef for FE med ansvaret for at bekæmpe udenlandske trusler mod Danmark.

Ifølge spionchefen tegner der sig et andet billede i dag, hvor magtbalancen mellem ærkerivalerne IS og al-Qaeda har flyttet sig. Selv om myndighederne er blevet bedre til at fjerne islamistisk propaganda fra nettet, dukker der stadig henvisninger til Jyllands-Postens omstridte Muhammedtegninger op. Også selv om det 10 år siden, de blev genoptrykt af danske aviser og udløste en lang række attentater.

»De er ikke glemt, men jeg kan eller vil ikke komme det nærmere«.

Så er Danmark lige så truet af terror som i årene efter genoptrykningen i 2008?

»Det er svært at sammenligne truslen med dengang. Men det, der står tilbage, er, at det er for tidligt at nedskrive den. Jeg vil ikke afvise, at man vil kunne gøre det på et tidspunkt. Vi er et sted lige nu, hvor det er komplekst med de mange fremmedkrigere, der har været og stadig er i Syrien. På europæisk plan drejer det sig om ca. 5000 mennesker«, siger Lars Findsen og tilføjer, at mange er slået ihjel, men en del er sivet tilbage til Europa:

»Hvor bevæger de sig hen, og hvilken trussel kommer de til at udgøre fremover? Det har der ikke tegnet sig noget klart billede af endnu«.

Et uklart billede

Det er Politiets Efterretningstjeneste, der en gang om året fastsætter trusselsniveauet i Danmark. Lige siden 2010 har det befundet sig på alvorligt – det næsthøjeste niveau. FE bidrager også til målingen, og udenrigstjenesten føler sig ikke tryg ved at skrue ned for truslen på nuværende tidspunkt.

Men derfor kan I vel godt sige, om Danmark er lige så akut truet af terror?

»Generelt er det nok en anden trussel, vi står overfor i de kommende år. Et mere komplekst trusselsbillede, som det kan være vanskeligere for myndighederne at bekæmpe. Det er mere fragmenteret og med en kortere planlægningstid og mindre netværksbaseret. Derfor er der ikke nødvendigvis de samme muligheder for at opdage, at noget er under udvikling«, forklarer Lars Findsen.

Da Islamisk Stat i 2015 stod bag det koordinerede angreb i Paris, var der mange involverede gerningsmænd i modsætning til året efter, da en lastbil kørte ind i en menneskemængde i Nice.