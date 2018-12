Røveri udløste massiv politiaktion i Indre By - én er anholdt, politiet leder efter flere gerningsmænd Store politistyrker var til stede i indre København. Stormagasin blev lukket, mens metro- og s-togsstationer igen er åbnet.

Det var et røveri i stormagasinet Illum, der torsdag eftermiddag udløste en stor politiaktion i det indre København.



Det oplyser Københavns Politi.



En person er anholdt, og en anden er tilbageholdt, mens politiet undersøger, om vedkommende har noget med sagen at gøre, oplyser vagtchef Henrik Brix.

Politiet rykkede talstærkt ud til indre by sidst på eftermiddagen.



»Vi får en melding om, at der er set en mand med et skydevåben i Illum, og det reagerer vi på«, sagde vagtchef Henrik Brix.

Han kan først på aftenen ikke sige, om det lykkedes de mindst to røvere i Illum at få et udbytte med sig.

Illum er lukket og metro- og s-tog er påvirket

I forbindelse med politiaktionen blev Illum lukket. Mens der heller ikke standsede nogen tog på Nørreport Station, og metroen standsede ikke på Kongens Nytorv. Begge stationer er dog åbnet igen.

Vagtchefen siger, at folk lige nu skal holde sig væk fra Illum, men maner samtidig til ro og siger til ekstrabladet.dk, at folk »på Strøget og så videre« ikke skal være bange.

ritzau