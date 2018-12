Sådan reagerede andre lande på historier om medicinsk udstyr

Siden medier i 36 lande den sidste søndag i november begyndte at offentliggøre afsløringer af alvorlige problemer med medicinsk udstyr, har regeringer og myndigheder i mange lande reageret med løfter om bedre kontrol og mere åbenhed.

Her er et udpluk af reaktionerne:

Tyskland: Sundhedsminister Jens Spahn forlanger bedre registrering af medicinsk udstyr:

»Vi vil opbygge et organ, som er uafhængigt af industrien, og hvor alle implantater (medicinsk udstyr, som opereres ind i patienters kroppe, red.) skal registreres«, siger han til Süddeutsche Zeitung.

Italien: Regeringen vil skabe åbenhed om medicinsk udstyr og de problemer, udstyret kan skabe for patienterne. Ifølge sundhedsminister Giulia Grillo vil et nyt lovforslag bemyndige landets regionale regeringer til at opbygge register over alt medicinsk udstyr.

»Borgerne skal vide, at vi ikke længere vil tolerere manglende gennemsigtighed om medicinsk udstyr«, sagde hun til det italienske tv-program ’Report’.

Storbritannien: Lægesammenslutningen Royal College of Surgeons ser behov for »hurtige« og »drastiske« beslutninger for at tilgodese sikkerheden for patienterne.

»Der er behov for obligatorisk registrering af hvert stykke medicinsk udstyr, som bliver opereret ind i en patient i Storbritannien«, sagde formanden for Royal College of Surgeons, professor Derek Alderson, til BBC.

Frankrig: Brugen af syntetiske net, som opereres ind i kvinders underliv for at modvirke blandt andet nedsunken livmoder efter fødsler, skal nu undersøges nærmere for utilsigtede bivirkninger og skader på kvinderne.

Mens mange lande har begrænset eller standset brugen af syntetiske underlivsnet, gennemfører franske kirurger hvert år fortsat næsten 50.000 af den slags operationer.



Serie I din krop Mindst 116 gange om dagen får en dansker indsat medicinsk udstyr i kroppen – begrebet dækker alt fra kunstige hofter, over syntetiske net til kvinders underliv til pacemakere. Overblikket over de anslået 500.000 forskellige produkter i Europa er begrænset. Godkendelsen af dem er mere lemfældig end de krav, der gælder for medicin. Og myndighedernes overblik over, om produkterne gør skade på den krop, de er anbragt i, er mangelfuldt. Politiken undersøger konsekvenserne sammen med DR Dokumentar og 57 andre medier i 36 lande, organiseret i International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. Vis mere

Slovenien: De nationale sundhedsmyndigheder vil offentliggøre såkaldte sikkerhedsmeddelelser om fejl på medicinsk udstyr.

Der er behov for fundamentalt at modernisere reglerne Scott Gottlieb, FDA, USA.

Canada: Sundhedsmyndighederne vil sørge for en mere grundig undersøgelse af produkterne, før de kommer på markedet; tættere overvågning, efter at produkterne er taget i brug; oplysninger om begge dele skal være mere tilgængelige for borgerne, fortalte sundhedsminister Ginette Petitpas.

USA: Food and Drug Administration lover årtiers »mest omfattende modernisering« af den måde, FDA godkender medicinsk udstyr, før det kommer på markedet.

»Vi mener, at der er behov for fundamentalt at modernisere reglerne«, sagde FDA’s Scott Gottlieb, dagen efter at de første artikler i serien ImplantFiles blev offentliggjort.