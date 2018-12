Skaldet, russisktalende mand tilstår røveri mod Illum efter at være anholdt på cykel I Dommervagten i København har en 36-årig russisktalende mand erkendt at stå bag røveri mod urforretning.

En russisktalende mand har under et retsmøde fredag i København indrømmet, at han var en af gerningsmændene, da varehuset Illum torsdag blev udsat for et væbnet røveri. Det skriver B.T.

Røveriet skete ud på eftermiddagen, da varehuset var fyldt med julehandlende, og var rettet mod ur- og smykkeforretningen Bucherer i varehuset.

To mænd - den ene bevæbnet med en pistol - smadrede montrer i forretningen og stak af med værdifulde ure af mærket Rolex.

Manden forsøgte at stikke af på cykel, men tililende vagter fik ifølge avisen revet ham ned fra cyklen og tilbageholdt ham til politiet kom.

Han er fredag blevet stillet for en dommer i dommervagten i Københavns Byret, og det er her, at manden ifølge B.T. har erkendt sig skyldig i sigtelsen.

Ved retsmødet blev manden assisteret af en tolk. Mandens forklaring bliver indtil videre hemmelig. Dommeren har nemlig valgt, at retsmødet af hensyn til politiets videre efterforskning skal holdes for lukkede døre.

ritzau