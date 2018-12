To dage efter Løkkes Facebook-tale kommer samarbejdet med DF til højspændt eksamen Denne uges højspændte migrationskonference i Marokko kan blive en lakmustest for Venstre og Dansk Folkepartis eventuelle samarbejde i en regering efter valget.

Hvor let eller hvor svært en eventuelt kommende VO- eller VOK-regering vil have ved at slippe levende fra sager i det besværlige krydsfelt mellem værdipolitik, migration og forpligtende internationalt samarbejde, vil denne uge formentlig give et klarere billede af end de to foregående uger.