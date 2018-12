210 millioner lige ned i lommen: Sjællænder vinder den næststørste gevinst i danmarkshistorien En dansker har vundet 210 millioner kroner og sikret sig den næststørste gevinst i danmarkshistorien.

4, 16, 21, 31, 42, 4 og 6.

Syv rigtige tal har fredag gjort en person fra Kalundborg Kommune 210.688.619 kroner rigere. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Personen har vundet det trecifrede millionbeløb i Eurojackpot. Det er den næststørste gevinst i danmarkshistorien.

Vinderen har vundet den store præmie ved at ramme fem vindertal og to såkaldte stjernetal.

Vinderen er abonnements-kunde hos Danske Spil.

»Det er bare helt fantastisk, at en dansker har vundet førstepræmien på over 210 millioner. Tænk, at vi i Danske Spil har mulighed for at sende en person på juleferie og ind i 2019 som mangemillionær. Jeg tror og håber, det bliver noget af en fest«, siger Pernille Mehl, adm. dir i Danske Lotteri spil.

Den største præmie i dansk historie blev vundet i 2015, da en person vandt 315 millioner kroner i en Kvickly i Helsingør.

ritzau