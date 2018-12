Dansker vinder 210 millioner kroner i Eurojackpot En dansker har vundet 210 millioner kroner og sikret sig den næststørste gevinst i danmarkshistorien.

4, 16, 21, 31, 42, 4 og 6.

Syv rigtige tal har fredag gjort en person fra Kalundborg Kommune 210.688.619 kroner rigere. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Personen har vundet det trecifrede millionbeløb i Eurojackpot. Det er den næststørste gevinst i danmarkshistorien.

Vinderen har som abonnementskunde vundet den store præmie ved at ramme fem vindertal og to såkaldte stjernetal.

Danske Spil havde fredag aften endnu ikke fået kontakt til vinderen.

Den største præmie i dansk historie blev vundet i 2015, da en kvinde vandt 315 millioner kroner i en Kvickly i Helsingør.

Eurojackpot har eksisteret siden marts 2012 og har altid 63 millioner kroner i førstepræmie som minimum.

Foruden Danmark er 17 europæiske lande med i Eurojackpot-spillet, og vindertallene bliver hver fredag trukket i Finlands hovedstad, Helsinki.

»Det er bare helt fantastisk, at en dansker har vundet førstepræmien på over 210 millioner«, siger Pernille Mehl, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, i pressemeddelelsen.

»Tænk, at vi i Danske Spil har mulighed for at sende en person på juleferie og ind i 2019 som mangemillionær. Jeg tror og håber, det bliver noget af en fest«, siger hun.

På top ti over de største gevinster i danmarkshistorien er de seks vundet i Eurojackpot.

Tilbage i 2015, da den største præmie i danmarkshistorien blev vundet, var der tale om mere end en fordobling af den hidtil største præmie vundet i Danmark.

Vinderen var en 47-årig mor til fem børn. Kvinden ønskede dengang at være anonym, men hun til fortalte til flere medier, at gevinsten faldt på et tørt sted for familien.

Hun var nemlig lige blevet fyret fra sit arbejde og var derfor på dagpenge.

ritzau